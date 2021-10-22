إحالة مسؤولي المرور بتموين الأقصر للتحقيق بسبب مخالفات المخابز

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، في ضبط طن بويات ودهانات منتهية الصلاحية، في حملة على الأسواق والمخازن لمكافحة الغش التجاري وأعمال التدليس فضلًا عن التأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات.

ضبط 65 جردل دهانات غير صالحة

وتحفظت مديرية التموين على 65 عبوة بوبات منتهية الصلاحية داخل مخازن الدهانات والبويات الكبرى بناحية الكرنك نجع الطويل قبل بيعها، وتحرر عن ذلك محضر 16934 جنح ضد المواطن «ك. ع.ح».

وفي جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين بالمحافظة على مخابز قرية المدامود التابعة لمركز الزينية، أسفرت الجولة عن ضبط مخالفات لبعض المخابز البلدية، كما تحرر عنها محاضر تموينية للمخالفين، فيما تمت إحالة المسئولين عن المرور على هذه المخابز للتحقيق من مفتشي المديرية والإدارة، كما تم التنبيه على وكيل المديرية بدائرة المحافظة بتشديد الرقابة على جميع المخابز البلدية بدائرة المحافظة مع عدم التهاون في تحرير اي مخالفة او محضر للمخالفين .

من جهة أخرى، أجرى حسين عبد العزيز مزيود المكلف من قبل رئيس مدينة الأقصر بحملة مرورية على الطرق لرفع كفاءة أعمال النظافة بها، أسفرت عن رفع 3 أطنان أتربة ومخلفات في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وكذلك توجيهات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والتي تهدف إلى ضرورة المتابعات الميدانية المستمرة والارتقاء بمنظومة النظافة في الشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية بجميع الأحياء بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والأهالي.