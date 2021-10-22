23 ألف جنيه «أوفر برايس» على شيري أريزو 5

ارتفعت أسعار الأوفر برايس في معارض السيارات المختلفة بمصر، على شيري أريزو 5 موديل 2022 إلى 23 ألف جنيه، وذلك في ظل موجة ارتفاع أسعار الأوفر برايس خلال هذه الفترة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية لأول مرة في العالم بعد بلوغها المليون جنيه على BMW X6.

مواصفات شيري أريزو 5 الميكانيكية

وتتوفر شيري أريزو 5 في السوق المصري بمحرك سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 114 حصانا، وأقصى عزم للدوران 141 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

أبعاد شيري أريزو 5

الطول الكلي: 4572 مم

العرض الكلي: 1825 مم

الارتفاع الكلي: 1482 مم

قاعدة العجلات: 2670 مم

ارتفاع السيارة عن الأرض: 129 مم

السعة التخزينية للشنطة: 430 لترا

الوزن: 1297 كجم

سعة خزان الوقود: 48 لترا

أنظمة الأمان

نظام منع إدارة المحرك

وسائد هوائية أمامية

فرامل ABS - EBD

نظام مانع السرقة

حساسات خلفية

كاميرا خلفية في الفئة الأعلى

إشارة انتظار عند التوقف المفاجئ

تثبيت لكرسي الأطفال

التجهيزات الخارجية

جنوط سبور مقاس 16 بوصة

مصابيح هالوجين

التحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية

إضاءة نهارية LED

مصابيح خلفية LED

مرايات كهربائية

التجهيزات الداخلية

فتحة سقف في الفئة الأعلى

مقاعد جلد في الفئة الأعلى

عجلة قيادة مكسوة بالجلد

عدادات مزودة بشاشة

شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة في الفئة الأعلى

عجلة قيادة مالتي فانكشن

مثبت سرعة

تكييف هواء أوتوماتيك

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