23 ألف جنيه «أوفر برايس» على شيري أريزو 5
كتب:
أمير مسعد
10:21 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
شيري أريزو 5
ارتفعت أسعار الأوفر برايس في معارض السيارات المختلفة بمصر، على شيري أريزو 5 موديل 2022 إلى 23 ألف جنيه، وذلك في ظل موجة ارتفاع أسعار الأوفر برايس خلال هذه الفترة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية لأول مرة في العالم بعد بلوغها المليون جنيه على BMW X6.
مواصفات شيري أريزو 5 الميكانيكية
وتتوفر شيري أريزو 5 في السوق المصري بمحرك سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 114 حصانا، وأقصى عزم للدوران 141 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.
أبعاد شيري أريزو 5
- الطول الكلي: 4572 مم
- العرض الكلي: 1825 مم
- الارتفاع الكلي: 1482 مم
- قاعدة العجلات: 2670 مم
- ارتفاع السيارة عن الأرض: 129 مم
- السعة التخزينية للشنطة: 430 لترا
- الوزن: 1297 كجم
- سعة خزان الوقود: 48 لترا
أنظمة الأمان
- نظام منع إدارة المحرك
- وسائد هوائية أمامية
- فرامل ABS - EBD
- نظام مانع السرقة
- حساسات خلفية
- كاميرا خلفية في الفئة الأعلى
- إشارة انتظار عند التوقف المفاجئ
- تثبيت لكرسي الأطفال
التجهيزات الخارجية
- جنوط سبور مقاس 16 بوصة
- مصابيح هالوجين
- التحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية
- إضاءة نهارية LED
- مصابيح خلفية LED
- مرايات كهربائية
التجهيزات الداخلية
- فتحة سقف في الفئة الأعلى
- مقاعد جلد في الفئة الأعلى
- عجلة قيادة مكسوة بالجلد
- عدادات مزودة بشاشة
- شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة في الفئة الأعلى
- عجلة قيادة مالتي فانكشن
- مثبت سرعة
- تكييف هواء أوتوماتيك
الأسعار الرسمية
- الفئة الأولى: 196,900 جنيه
- الفئة الثانية: 199,900 جنيه
- الفئة الثالثة: 213,900 جنيه