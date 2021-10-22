أسعار السيارات 2021 في مصر.. جاكوار الأغلى

شهد السوق المحلي للسيارات الملاكي، تغيرات عدة خلال الشهور القليلة الماضية بين زيادة الأسعار وطرح العديد من الموديلات الجديدة لعام 2022.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، قائمة بأسعار السيارات موديل العام الجاري 2021 في السوق المصري:

أسعار السيارات الملاكي موديل 2021 في مصر

قائمة أسعار سيارات فيات موديل 2021

فيات تيبو

- الفئة الأولى مانيوال: 197,900 جنيه

- الفئة الثانية مانيوال: 212,900 جنيه

- الفئة الأولى أوتوماتيك: 267,900 جنيه

- الفئة الثانية أوتوماتيك: 309,900 جنيه

- الفئة الأولى هاتشباك: 287,900 جنيه

- الفئة الثانية هاتشباك: 329,900 جنيه

فيات 500 و500C

- تتوفر بفئة واحدة فقط 2021 بسعر 329,900 جنيه

- فيات 500C بسعر 369,900 جنيه

فيات 500X

- الفئة الأولى: 389,900 جنيه

- الفئة الثانية: 434,900 جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 494.900 جنيه

قائمة أسعار سيارات أوبل موديل 2022

أوبل أسترا

فئة واحدة بسعر 320 ألف جنيه

أوبل كروس لاند

الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه

أوبل جراند لاند

الفئة الأولى بسعر 460 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 505 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر 535 ألف جنيه

قائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2021

سيتروين سى إليزيه

الفئة الأولى: 234,900 جنيه

الفئة الثانية: 263,900 جنيه

سيتروين C3

الفئة الأولى: 304,900 جنيه

الفئة الثانية: 334,900 جنيه

الفئة الثالثة: 374,900 جنيه

سيتروين C5

- الفئة الأولى: 429 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 497 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 547 ألف جنيه

قائمة أسعار سيارات بريليانس موديل 2021

بريليانس V6

الفئة الأولى بسعر 320,900 جنيه

الفئة الثانية بسعر 344,900 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 369,900 جنيه

قائمة أسعار سيارات مازدا موديل 2021

مازدا 3 CX

الفئة الأولى بسعر 359 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 391 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر 441 ألف جنيه

الفئة الرابعة بسعر 450 ألف جنيه

مازدا 3

الفئة الأولى بسعر 425 الف جنيه

الفئة الثانية بسعر 480 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر 483 ألف جنيه

الفئة الرابعة بسعر 520 ألف جنيه

قائمة أسعار سيارات كيا موديل 2021

كيا جراند سيراتو

- الفئة الأولى: 309,900 جنيه

- الفئة الثانية: 339,900 جنيه

- الفئة الثالثة: 379,900 جنيه

كيا سبورتاج

-الفئة الأولى: 399,900 جنيه

-الفئة الثانية: 409,900 جنيه

-الفئة الثالثة: 444,900 جنيه

-الفئة الرابعة: 454,900 جنيه

-الفئة الخامسة: 489,900 جنيه

-الفئة السادسة: 529.900 جنيه

كيا سورينتو

-الفئة الأولى بسعر 549.900 جنيه

-الفئة الثانية بسعر 649.900 جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 749.900 جنيه

قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشى موديل 2021

ميتسوبيشى أكسباندر

-الفئة الأولى بسعر 305 آلاف جنيه

-الفئة الثانية بسعر 310 آلاف جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 335 ألف جنيه

ميتسوبيشي اكليبس كروس

-الفئة الأولى بسعر 385 ألف جنيه

-الفئة الثانية بسعر 420 ألف جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 435 ألف جنيه

-الفئة الرابعة بسعر 450 ألف جنيه

-الفئة الخامسة بسعر 465 ألف جنيه

-الفئة السادسة بسعر 480 ألف جنيه

-الفئة السابعة بسعر 505 آلاف جنيه

قائمة أسعار سيارات نيسان موديل 2021

نيسان صني

-الفئة الأولى بسعر 185,900 جنيه

-الفئة الثانية بسعر 206 آلاف جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 219,500 جنيه

-الفئة الرابعة بسعر 230,500 جنيه

نيسان سنترا

-الفئة الأولى بسعر 266 ألف جنيه

-الفئة الثانية بسعر 284 ألف جنيه

نيسان جوك

-الفئة الأولى بسعر 352,500 جنيه

-الفئة الثانية بسعر 376,500 جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 383,500 جنيه

نيسان قشقاى

-الفئة الأولى بسعر 389.400 جنيه

-الفئة الثانية بسعر 424,400 جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 451,400 جنيه

-الفئة الرابعة بسعر 460,500 جنيه

قائمة أسعار سيارات إم جي موديل 2021

أم جي 5

-الفئة الأولى بسعر 222.900 جنيه

-الفئة الثانية بسعر 242.990 جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 262.900 جنيه

إم جي ZS

-الفئة الأولى بسعر 259.990 جنيه

-الفئة الثانية بسعر 274.990 جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 292.990 جنيه

إم جي 6

-الفئة الأولى بسعر 293 ألف جنيه

-الفئة الثانية بسعر 308 ألف جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 323 ألف جنيه

-الفئة الرابعة بسعر 328 ألف جنيه

إم جي RX5

-الفئة الأولى بسعر 324.990 جنيه

-الفئة الثانية بسعر 344.990 جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 374.990 جنيه

إم جي HS

-الفئة الأولى بسعر 412 ألف جنيه

-الفئة الثانية بسعر 417 ألف جنيه

-الفئة الثالثة بسعر 422 ألف جنيه

قائمة أسعار سيارات جاكوار موديل 2021

جاكوار XE

-فئة واحدة بسعر مليون و100 ألف جنيه.

جاكوار F-Pace

-الفئة الأولى بسعر مليون و290 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر مليون و390 ألف جنيه.

جاكوار XF

-الفئة الأولى بسعر مليون و350 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر مليون و390 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر مليون و490 ألف جنيه.

جاكوار F-Type

-الفئة الأولى بسعر مليون و690 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر مليون و890 ألف جنيه.