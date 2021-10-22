أسعار السيارات 2021 في مصر.. جاكوار الأغلى
كتب:
طلعت الصناديلي
06:58 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
مبيعات السيارات_أرشيفية
شهد السوق المحلي للسيارات الملاكي، تغيرات عدة خلال الشهور القليلة الماضية بين زيادة الأسعار وطرح العديد من الموديلات الجديدة لعام 2022.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، قائمة بأسعار السيارات موديل العام الجاري 2021 في السوق المصري:
أسعار السيارات الملاكي موديل 2021 في مصر
قائمة أسعار سيارات فيات موديل 2021
فيات تيبو
- الفئة الأولى مانيوال: 197,900 جنيه
- الفئة الثانية مانيوال: 212,900 جنيه
- الفئة الأولى أوتوماتيك: 267,900 جنيه
- الفئة الثانية أوتوماتيك: 309,900 جنيه
- الفئة الأولى هاتشباك: 287,900 جنيه
- الفئة الثانية هاتشباك: 329,900 جنيه
فيات 500 و500C
- تتوفر بفئة واحدة فقط 2021 بسعر 329,900 جنيه
- فيات 500C بسعر 369,900 جنيه
فيات 500X
- الفئة الأولى: 389,900 جنيه
- الفئة الثانية: 434,900 جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 494.900 جنيه
قائمة أسعار سيارات أوبل موديل 2022
أوبل أسترا
فئة واحدة بسعر 320 ألف جنيه
أوبل كروس لاند
الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه
أوبل جراند لاند
الفئة الأولى بسعر 460 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر 505 ألف جنيه
الفئة الثالثة بسعر 535 ألف جنيه
قائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2021
سيتروين سى إليزيه
الفئة الأولى: 234,900 جنيه
الفئة الثانية: 263,900 جنيه
سيتروين C3
الفئة الأولى: 304,900 جنيه
الفئة الثانية: 334,900 جنيه
الفئة الثالثة: 374,900 جنيه
سيتروين C5
- الفئة الأولى: 429 ألف جنيه
- الفئة الثانية: 497 ألف جنيه
- الفئة الثالثة: 547 ألف جنيه
قائمة أسعار سيارات بريليانس موديل 2021
بريليانس V6
الفئة الأولى بسعر 320,900 جنيه
الفئة الثانية بسعر 344,900 جنيه
الفئة الثالثة بسعر 369,900 جنيه
قائمة أسعار سيارات مازدا موديل 2021
مازدا 3 CX
الفئة الأولى بسعر 359 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر 391 ألف جنيه
الفئة الثالثة بسعر 441 ألف جنيه
الفئة الرابعة بسعر 450 ألف جنيه
مازدا 3
الفئة الأولى بسعر 425 الف جنيه
الفئة الثانية بسعر 480 ألف جنيه
الفئة الثالثة بسعر 483 ألف جنيه
الفئة الرابعة بسعر 520 ألف جنيه
قائمة أسعار سيارات كيا موديل 2021
كيا جراند سيراتو
- الفئة الأولى: 309,900 جنيه
- الفئة الثانية: 339,900 جنيه
- الفئة الثالثة: 379,900 جنيه
كيا سبورتاج
-الفئة الأولى: 399,900 جنيه
-الفئة الثانية: 409,900 جنيه
-الفئة الثالثة: 444,900 جنيه
-الفئة الرابعة: 454,900 جنيه
-الفئة الخامسة: 489,900 جنيه
-الفئة السادسة: 529.900 جنيه
كيا سورينتو
-الفئة الأولى بسعر 549.900 جنيه
-الفئة الثانية بسعر 649.900 جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 749.900 جنيه
قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشى موديل 2021
ميتسوبيشى أكسباندر
-الفئة الأولى بسعر 305 آلاف جنيه
-الفئة الثانية بسعر 310 آلاف جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 335 ألف جنيه
ميتسوبيشي اكليبس كروس
-الفئة الأولى بسعر 385 ألف جنيه
-الفئة الثانية بسعر 420 ألف جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 435 ألف جنيه
-الفئة الرابعة بسعر 450 ألف جنيه
-الفئة الخامسة بسعر 465 ألف جنيه
-الفئة السادسة بسعر 480 ألف جنيه
-الفئة السابعة بسعر 505 آلاف جنيه
قائمة أسعار سيارات نيسان موديل 2021
نيسان صني
-الفئة الأولى بسعر 185,900 جنيه
-الفئة الثانية بسعر 206 آلاف جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 219,500 جنيه
-الفئة الرابعة بسعر 230,500 جنيه
نيسان سنترا
-الفئة الأولى بسعر 266 ألف جنيه
-الفئة الثانية بسعر 284 ألف جنيه
نيسان جوك
-الفئة الأولى بسعر 352,500 جنيه
-الفئة الثانية بسعر 376,500 جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 383,500 جنيه
نيسان قشقاى
-الفئة الأولى بسعر 389.400 جنيه
-الفئة الثانية بسعر 424,400 جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 451,400 جنيه
-الفئة الرابعة بسعر 460,500 جنيه
قائمة أسعار سيارات إم جي موديل 2021
أم جي 5
-الفئة الأولى بسعر 222.900 جنيه
-الفئة الثانية بسعر 242.990 جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 262.900 جنيه
إم جي ZS
-الفئة الأولى بسعر 259.990 جنيه
-الفئة الثانية بسعر 274.990 جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 292.990 جنيه
إم جي 6
-الفئة الأولى بسعر 293 ألف جنيه
-الفئة الثانية بسعر 308 ألف جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 323 ألف جنيه
-الفئة الرابعة بسعر 328 ألف جنيه
إم جي RX5
-الفئة الأولى بسعر 324.990 جنيه
-الفئة الثانية بسعر 344.990 جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 374.990 جنيه
إم جي HS
-الفئة الأولى بسعر 412 ألف جنيه
-الفئة الثانية بسعر 417 ألف جنيه
-الفئة الثالثة بسعر 422 ألف جنيه
قائمة أسعار سيارات جاكوار موديل 2021
جاكوار XE
-فئة واحدة بسعر مليون و100 ألف جنيه.
جاكوار F-Pace
-الفئة الأولى بسعر مليون و290 ألف جنيه.
-الفئة الثانية بسعر مليون و390 ألف جنيه.
جاكوار XF
-الفئة الأولى بسعر مليون و350 ألف جنيه.
-الفئة الثانية بسعر مليون و390 ألف جنيه.
-الفئة الثالثة بسعر مليون و490 ألف جنيه.
جاكوار F-Type
-الفئة الأولى بسعر مليون و690 ألف جنيه.
-الفئة الثانية بسعر مليون و890 ألف جنيه.