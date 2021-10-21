قائمة أسعار شيري تيجو 3 موديل 2022 بعد زيادتها 20 ألف جنيه

تستمر الزيادات السعرية على عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 بسبب ظاهرة «الأوفر برايس» نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض بعدد من السيارات؛ ومن ضمن القائمة المطروحة سيارة «شيري تيجو 3 موديل 2022» والتي ارتفعت أسعارها بزيادة وصلت إلى 20 ألف جنيه، خلال شهر أكتوبر الجاري.

ترصد السطور التالية قائمة أسعار سيارة «شيري تيجو 3 موديل 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

شيري تيجو 3 موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي داخل السوق المحلي بفئة واحدة يصل سعرها إلى 265 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة شيري تيجو 3 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 160 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4419 ملم طول، و 1765 ملم عرض، و 1651 ملم ارتفاع، 2510 ملم طول قاعدة العجلات».

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 190 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 550 لتر.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها (وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح أمامية مع خاصية التحكم في مستوى ارتفاع الإضاءة، ومصابيح خلفية LED، شاشة وسائط 8 بوصة ومشغل أسطوانات DVD، ومخرج USB وبلوتوث).