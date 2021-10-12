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«تجار السيارات»: نرفض «الأوفر برايس».. والمستهلك يجب ألا ينساق وراءها

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شريف سليمان
06:24 ص | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الأوفر برايس

الأوفر برايس

علق أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، على ظاهرة «الأوفر برايس» المنتشرة في سوق السيارات في أعقاب أزمة الرقائق الإلكترونية في العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا وزيادة تكاليف الشحن، قائلًا: «السؤال حول هذا الأمر يدور في فلك تحديد المسؤولية، هل المسؤولية تقع على كاهل التاجر أم الموزع أم الوكيل».

وبرأ «أبو المجد» ساحة التجار من تهمة التسبب في حدوث الأزمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، قائلًا إن التجار أبرياء من هذه الظاهرة، كما ترفض شعبة التجار هذه الظاهرة وسبق لها أن أصدرت عدة تصريحات في هذا الصدد.

دور المستهلكين في الحد من الظاهرة

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات، المستهلكين بعدم الانسياق وراء تلك الظاهرة من أجل الحد من انتشارها، قائلاً: «لو عاوز عربية فئة 3 ومش موجودة خد التانية لو طالب لون ومش متوفر خد المتاح، لكن ماينفعش تصر على ماركة معينة عشان مفيش بدائل لو الماركة مش موجودة خد ماركة تانية أنت شريك في الحد من تلك الظاهرة».

الأزمة بدأت في يونيو

ومنذ شهر يونيو، تشهد سوق السيارات انتشارا كبيرا لزيادة سعر الطرازات في السوق المصرية منذ شهر يونيو الماضي، إذ بدأت موجة زيادة في الأسعار بسبب عدد من الأزمات عانى منها قطاع السيارات العالمي منذ أن انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق العديد من الشركات بعض منشآتها.

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