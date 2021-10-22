سيف عريبي يكشف تفاصيل مسلسل «صدام حسين».. يتكون من 6 حلقات

كشف المنتج العراقي سيف عريبي، اليوم، عن عرضه لمسلسل «صدام حسين» في الموسم الرمضاني 2022، والذي يتكون من 6 حلقات من تأليفه وإخراجه.

قصة مسلسل صدام حسين

وأضاف العريبي، في تصريحات تليفزيونية، أن مسلسل صدام حسين، يتناول قصة «عم حسين» السائق المصري الذي تعرف عليه صدام في القاهرة، ووفر له شقة وعمل في قصره ثم تزوج عراقية وأنجب منها طفلا اختار له اسم «صدام»؛ ليصبح الطفل يحمل اسم «صدام حسين».

وأشار إلى أن صدام حسين، عمل درامي عراقي مصري، من النوع الأكشن والرومانسي، ويتطرق إلى حياة صدام ابن عم حسين، والذي ترك العراق عام 2007 وعاش في ألمانيا حتى الآن.

سيف عريبي يطرح مستر زيزو

وطرح المنتج سيف عريبي منذ أيام، أحدث أغنياته «مستر زيرو»، والتي أعلن عنها على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما تم الصلح بين الفنان أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان، بعد صراع طويل على لقب «نمبر1».

وعلق «عريبي» على الأغنية: «إحنا ناس تضحك وتغني وإحنا ناس نهوى المزاج، وانتوا عالم هم وأذية بس تجاهلكم علاج، ثقة في الله مستر زيرو عداء».

وظهر على البوستر الدعائي للأغنية، رسومات تعبر عن أغنية تسخر من كل الأرقام وأشهرها «نمبر1» و«2» ومكتوب عليه «مستر زيرو».