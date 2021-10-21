سيف عريبي يطرح «مستر زيرو» بعد صلح «الفيشاوي ورمضان»

طرح المنتج سيف عريبي أحدث أغنياته «مستر زيرو»، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعدما أعلن الصلح بين الفنان أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان منذ أيام، بعد صراع على لقبي «نمبر 1».

وعلق عريبي على الأغنية قائلاً، «إحنة ناس تضحك وتغني وإحنا ناس نهوه المزاج، وانتو عالم .. هم وأذية بس تجاهلكم علاج، ثقة في الله مستر زيرو عداء».

وظهر على البوستر الدعائي للاغنية، رسومات تعبرعن أغنية تسخر من كل الأرقام وأشهرهما «نمبر1» و«نمبر 2» ومكتوب عليه «مستر زيرو».

وأحدثت أغنية «مستر زيرو»، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، طوال الساعات الماضية، خاصة لتزامن الإعلان عنها عقب صلح النجمين محمد رمضان، صاحب أغنية «نمبر 1»، وأحمد الفيشاوي، مؤدي «نمبر 2».

كلمات أغنية مستر زيرو

أغنية «مستر زيرو» من كلمات محمد إبراهيم وتوزيع جي فايز ولحن مستر زيرو الذي رفض الإفصاح عن شخصيته، وتم تسجيل الأغنية داخل onetake- studio، وهي من إنتاج مقام ميوزيك.

وعلق الفنان محمد رمضان، على أغنية «مستر زيرو»، أو «Mr 0» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلا: «سلامي للفيشاوي وثقة في الله تكونوا في المركز الثاني بعدي».