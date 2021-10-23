سائقو السيرفيس يمسكون لصا حاول سرقة هاتف فتاة بالفيوم.. أكل علقة موت

خرجت فتاة من منزلها بمنطقة «دلة» بمدينة الفيوم، متوجهة لأخذ درس خصوصي، بمنطقة المسلة، وبينما تسير في منطقتها الهادئة حتى تتمكن من العثور على تاكسي أخرجت هاتفها لتتصل بزميلاتها وتسألهم عن مكان تواجدهم، ولكن غافلها شاب واختطف هاتفها المحمول من يدها وتسبب في سقوطها على الأرض، فيما شاهد عدد من سائقي السيرفيس الموقف فطاردوه حتى أوقعوه من فوق دراجته البخارية وأمسكوا به، فيما لقنه الشباب درساً قاسياً وأعطوه «علقة موت»، حتى حضر ضباط قسم شرطة أول الفيوم وألقوا القبض عليه.

بلاغ بإمساك سائقي السرفيس لـ «لص»

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبدالفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتمكن أهالي منطقة «دلة» وعدد من سائقي سيارات السيرفيس من الإمساك بـ لص سرق هاتف فتاة خلال سيرها في الشارع، وتسبب في سقوطها أرضاً، فيما فر شريكه الآخر هارباً.

الشرطة تنتقل لضبط اللص

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، إلى منطقة دلة بمدينة الفيوم، ووجد الأهالي وعدداً من سائقي السرفيس مجتمعين، وبينهم «لص» أمسكوا به بعدما سرق هاتف فتاة وأسقطها أرضاً، وأكدوا أنّه كان برفقته لص آخر وفر هارباً فور الإمساك بصديقه.

الأهالي يلقنون اللص درساً ويبرحونه ضرباً

وتبينّ أنّ اللص سرق هاتف فتاة خلال ذهابها للدرس وتسبب في سقوطها على الأرض، وأُصيبت بجروح في قدميها ويديها، وحينما شاهد سائقو السيرفيس ذلك طاردوا اللصين اللذين سقطا بالدراجة البخارية وفر أحدهما هارباً وتم الإمساك بالآخر، فيما أبرح السائقون والأهالي والمارة، اللص ضرباً، ولقنوه درساً قاسياً، وأعطوه «علقة موت» حتى يكون عبرة لكل اللصوص ولا يفكر أي شخص أن يسرق أي فتاة مرة أخرى.