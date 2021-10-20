تفاصيل غرق لص أثناء سرقة تروسيكل بالإسكندرية: «مات وهو بيهرب»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة في مصرف مائي بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية، أن المتوفى يدعى «سيد.و»، 33 عاما، وأنه لص ويتزعم عصابة للسطو والسرقة بالإكراه في مناطق مختلفة بالإسكندرية، وأنه سبق وقام المتوفى بمعاونة 3 اخرين بسرقة عدد من الدراجات النارية بالإكراه.

في انتظار الفريسة

وشرحت التحريات أن المتوفى اتفق مع أفراد عصابته وهم 3 أشخاص، على الخروج بدراجته النارية للبحث عما يمكن سرقته في منطقة العامرية، وأثناء جلوسهم على أحد الكبارى شاهدوا مركبة تروسيكل يقودها شاب صغير، فانطلقوا وراءه لسرقة المركبة، وبالفعل أوقفوا المركبة وهددوا صاحبها بالأسلحة البيضاء، لكنه فر منهم.

القفز في المصرف

تعقب المتهمون الضحية، لكنه استغاث بالأهالي الذين تمكنوا من إنقاذه، ولاحقوا أفراد العصابة ففر المتوفى هاربا، لكنه فوجئ بمصرف مائي منعه من مواصلة الهرب، وخوفا من الأهالي قفز في المصرف وغرق لعدم إجادته السباحة وجرفته المياه بعيدا.

بلاغ بالعثور على الجثة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم فتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن قيام المتوفى وبرفقته 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم باستقلال دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» ملك المتوفى، وتوجهوا لسرقة «مركبة تروسيكل» متوقفة بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وتبين أنه أثناء شروعهم في سرقتها شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالاستغاثة بالأهالي، وطاردهم البعض على إثر ذلك، فقفز المتوفى في إحدى المصارف المائية محاولاً الهرب فغرق وجرفه التيار لمكان العثور على جثته، وتمكن باقى المتهمين من الهروب باستخدام الدراجة النارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، كما أضافوا بمشاهدتهم للمتوفى حال قيامه بالقفز بالمصرف المائي وعدم قيامهم بدفعه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية.