حسين الجوهري يُشارك محمد ممدوح وهند صبري في «حالة طارئة»

يخوض المُمثل الشاب حسين الجوهري، تجربة فنية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم «حالة طارئة»، من بطولة محمد ممدوح، وهند صبري وسهر الصايغ، وهو من تأليف وإخراج إبرام نشأت.

تصوير الفيلم لمدة ثلاثة شهور

ومن المُقرر انطلاق تصوير فيلم «حالة طارئة»، في شهر نوفمبر المقبل، ولمدة ثلاثة شهور تقريباً، حيث يدور العمل في إطار درامى أكشن رومانسى، حول قصة حب تجمع محمد ممدوح وهند صبرى.

هند صبري تشارك في فيلم «كيرة والجن»

من ناحية أخرى، تشارك هند صبرى فى فيلم «كيرة والجن» والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

محمد ممدوح مع أحمد السقا في فيلم «السرب»

أما الفنان محمد ممدوح، فقد انتهى من تصوير أحداث دوره فى فيلم «السرب» الذى يجمعه بالنجم أحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم، حيث يتناول الفيلم الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

محمد ممدوح بوجهين في موسم رمضان 2021

يذكر أن الفنان محمد ممدوح، شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسلين دفعة واحدة، وهما «لعبة نيوتن»، مع الفنانة منى زكي، و«خلي بالك من زيزي»، للفنانة أمينة خليل، حيث حقق فيهما نجاحا كبيرا، وحظى بردود فعل واسعة، إذ جرى تكريمه من قبل المركز الكاثوليكي، قبل شهرين تقريبا.