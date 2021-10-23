واشنطن وباريس تبحثان تعزيز التعاون في المحيطين الهندي والهادئ

بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

واستعرض المسؤولان، خلال اتصال هاتفي، جهود فرقهما لدعم الاستقرار والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وتعزيز التعاون في المحيطين الهندي والهادئ.

وناقش الرئيسان الأمريكي والفرنسي، الجهود المبذولة لتمكين دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة، مع ضمان التكامل مع حلف شمال الأطلسي «الناتو».

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن الرئيسين الاثنين، بحثا مواصلة جهودهما لحل الخلافات بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي بايدن، بـ ماكرون، خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية «روما» نهاية أكتوبر الجاري، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى لقاء ماكرون في وقت لاحق من الشهر الجاري في روما، حيث سيواصل الرئيسيان، البحث في الملفات الكثيرة المتصلة بالتعاون بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية..

من جانبه، شارك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اجتماع وزراء الدفاع لـ الحلف، الذي استضافه الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ خلال الفترة من 21 و 22 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في بيان، إن الاجتماع أتاح الفرصة لإجراء مزيد من المناقشات حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وأهمية العلاقات الدفاعية في أوروبا.

وزير الدفاع الأمريكي يشدد على ضرورة تعزيز التكيف العسكري لـ«الناتو»

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن «أوستن»، شدد على ضرورة تعزيز التكيف العسكري لـ«الناتو»، وضمان استعداد الحلف للتحديات التي سيواجهها في المستقبل، وأكد الوزير الأمريكي، التزام واشنطن تجاه حلف شمال الأطلسي.

بدورها، التقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان بواشنطن أمس الجمعة، بوزير الشؤون الإستراتيجية الأرجنتيني جوستافو بيليز.

وبحث المسؤولان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الولايات المتحدة والارجنتين، بالإضافة إلى التعاون الأمن الإقليمي.

بدورها، أعلنت واشنطن، أمس الجمعة، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لـ ألفارو بوليدو، رجل الأعمال الكولومبي، أحد أنصار رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن وزارة العدل الأمريكية تلاحق رجل الاعمال الكولومبي، قضائيا لتورطه في خطة لغسل الأموال.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أنه يعتقد أن بوليدو والمتآمرين معه رفعوا عمدا كلفة إنتاج الأغذية لتحقيق ربح شخصي من صناعتها في إطار برنامج فنزويلا الحكومي للمعونات الغذائية.

من جانبها، أشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى رجل الاعمال الكولومبي، والمتآمرين معه سيخضعون لعقوبة قد تصل إلى السجن 100 عام إن وقعوا في قبضتها وثبتت إدانتهم.

الولايات المتحدة توقف 1.7 مليون مهاجر على الحدود مع المكسيك منذ بداية 2021

وفي سياق آخر، سجلت محاولات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري وحتى 1 أكتوبر الجاري مستوى قياسيا، حيث أوقفت السلطات الامريكية، 1.7 مليون مهاجر على حدود البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت هيئة الحدود الأمريكية، إن الجهات المعنية أوقفت حتى مطلع أكتوبر الجاري 1734686 شخصا حاولوا التسلل إلى الولايات المتحدة من المكسيك، موضحة أن العدد يمثل مستوى قياسيا لمؤشر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية في عام 1960.