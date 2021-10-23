اليوم الحكم على رانيا يوسف في الدعوى المقامة ضدها من نزار الفارس

تشهد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، جلسة محاكمة الفنانة رانيا يوسف في الدعوى المقامة ضدها من الإعلامي العراقي نزار الفارس، والذي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه.

وكانت المحكمة قد حجزت خلال الجلسة الماضية التي انعقدت يوم 2 من الشهر الجاري الدعوى للحكم صباح السبت 23 أكتوبر.

تعويض بقيمة 5 ملايين جنيه

وتقدم المستشار هيثم عباس، بصفته وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس، بدعوى ضد الفنانة رانيا يوسف، وجاء فيها بضرورة دفع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض لـ «الفارس»، بعدما قامت الفنانة بسبه وقذفه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحسب الدعوى.

تهمة ازدراء الأديان

وذكر «عباس»، في الدعوى المقامة ضد الفنانة رانيا يوسف، أن الإعلامي نزار الفارس، قد بارك لها على حكم البراءة الصادر في اتهامها بـ«ازدراء الأديان» بعد ظهورها في البرنامج العراقي «مع الفارس»، ولكنه فوجئ أنها تتهمه بالتحرش بها، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وتقدمت رانيا يوسف، بشكوى ضد نزار الفارس، مطلع شهر مارس الماضي، لدى سفير العراق بالقاهرة، حيث قدّمت ملفًا موثقًا بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار المثير للجدل، كما أكّدت الفنانة أنَّها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة وضد المذيع لحفظ حقوقها وضد التشويه المتعمد لشخصها، وذلك في بيان صدر عنها بعد مقابلة السفير العراقي، وفقا لما جاء بنص الدعوى.

وفي سياق متصل، كان المحام أشرف فرحات، قد تقدم بدعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، يتهمها فيها بارتكاب جريمة الفعل الفاضح وازدراء الأديان خلال ظهورها في أحد البرامج مع الإعلامي نزار الفارس، والتي تحدثت فيه عن بروز مؤخرتها، والحجاب والدين، مما جعل تصريحاتها تثير جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المحام لإقامة دعوى ضدها.