إطلالة رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة: فستان قصير

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور الريد كاربت الخاصة بعرض الفيلم المغربي «علي صوتك» في ثاني أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، وكان من بين الحاضرين للعرض، الفنانة رانيا يوسف التي لفتت الأنظار بإطلالتها الجذابة.

إطلالة رانيا يوسف في مهرجان الجونة

اختارت الفنانة رانيا يوسف الفستان القصير ليكون إطلالتها في ثاني أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، فاختارت فستانًا باللون الأبيض مفتوحًا من منطقة الصدر وفوق مستوى الركبة.

وتمكنت رانيا يوسف بإطلالتها، أن تلفت أنظار الجميع على الريد كاربت وخاصة أنها لم تتمكن ليلة أمس، خلال ريد كاربت افتتاح المهرجان من أن تتصدر الترند مثلما تفعل في كل عام.

واختارت رانيا يوسف في الفستان الخاص بحفل الافتتاح فستانًا باللون البنفسجي مفتوحًا من منطقة الصدر وبفتحة طويلة على الساق.

حفل افتتاح مهرجان الجونة

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين حضروا للريد كاربت الخاصة بالفيلم المغربي علي صوتك من بينهم يسرا ومنة شلبي وجميلة عوض وليلي علوي ودرة وطارق الإبياري وأمينة خليل وأحمد داوود وعلا رشدي وعدد آخر من الفنانين .

وكان حضر حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد سليم وأحمد السقا وآسر ياسين وأشرف عبد الباقي وشريف منير وداوود حسين ونادين نسيب نجيم ومايا دياب ومحمد رمضان ومنى ذكي وهند صبري وغيرهم.

وكُرم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ونظم له مؤتمر صحفي صباح اليوم تحدث فيه عن مشواره الفني، وعن تحضيره للاختيار 3.