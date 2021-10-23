منال محيي الدين تشدو بأغاني الزمن الجميل في الأوبرا

استضاف المسرح الكبير بدار الأوبرا، عازفة الهارب منال محيي الدين، أمس الجمعة، في سهرة فنية تألقت فيها بمجموعة أنامل شرقية على مدار ساعتين.

وتضمن برنامج الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، مختارات من أشهر المؤلفات العالمية والعربية منها «كلمة حلوة، لونجا رياض، نسم علينا الهوى، رقصة عزيزة، يمامة بيضا، تيمة حب»، بالإضافة إلى بانوراما من أعمال أسمهان وبليغ حمدى إلى جانب تتر مسلسل «ليه لا»، معربة عن إعجابها بالحدوتة التي تناولت كفالة الطفل اليتيم والتبني.

حفل منال محيي الدين

كما عزفت عازفة الهارب للموسيقار عمر خيرت، الذي وجهت الشكر له لكونه صاحب فضل في مسيرتها وشهرتها بعد العمل معه.

واختتمت منال محيي الدين، الحفل بمقطوعة موسيقية لأم كلثوم من أغنيتها «ألف ليلة وليلة»، التي تفاعل معها الجمهور على مدار الحفل.

معلومات عن منال محيي الدين

منال محيي الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز عام 1987.

كما نجحت في تكوين شعبية وسط الجمهور من محبي هذه النوعية من الفن، واستطاعت أن تكون أول عازفة لآلة الهارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، وصنفت من أفضل عازفات الهارب على مستوى العالم، كما قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها.

حفلات خارجية لـ منال محيي الدين

ومن بين الحفلات الخارجية التي شاركت فيها «منال»، كانت في متحف اللوفر في باريس عام 1997، والمهرجان العالمي لآلة الهارب ثلاث دورات في باريس وبراج وجنيف، وشاركت في مهرجان المرأة المبدعة باليونان بإشراف منظمة اليونسكو، والسمبوزيوم الأوروبي في أمستردام بهولندا، كما تواجدت في عام 2007 و2009 بالمهرجان الدولي لآلة الهارب بالبرازيل، وقدمت المقطوعات الموسيقية المختلفة باستخدام آلتها المفضلة.