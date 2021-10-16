الأوبرا تستقبل الفائزين بجوائز مسابقة المواهب الذهبية لذوي الاحتياجات.. الثلاثاء المقبل

150 متسابق من ذوي الاحتياجات، يتنافسون في مجالات العزف الموسيقي والغناء الفردي، والغناء الجماعي، ضمن فاعليات النسخة الرابعة لمسابقة المواهب الذهبية، التي تنظمها جمعية «البلد اليوم» وصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

استحداث فرع جديد

قال مسؤولو جمعية «البلد اليوم» إنه تم استحداث فرع جديد في هذه الدورة، وهو مجال الاستعراض، موضحين أن أسماء الفائزين سوف يتم الإعلان عنها في حفل كبير، يقام بدار الأوبرا، الثلاثاء المقبل، بحضور وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة.

وأكدت هادية صاب، المدير التنفيذي لجمعية «البلد اليوم»، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسابقة المواهب الذهبية، إن المتسابقين تنوعت إعاقاتهم بين بصرية وحركية وذهنية، مضيفة أن اللجنة فتحت المجال في الاشتراك بالمسابقة في النسخة الرابعة للموهوبين من ذوي الإعاقة.. كأفراد، وكذلك فتحت المجال للجمعيات الأهلية، والمؤسسات الحكومية العاملة في رعاية فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتقدموا بترشيحاتهم من الموهوبين من أبناء الجمعية.. حتى يتسنى لكل الموهوبين الحصول على فرص جيدة للمشاركة.

المدير التنفيذي لجمعية، أوضحت في بيان أصدرته اليوم، أن الفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة المختلفة، سوف يحصلون على جوائز مالية متميزة، بالإضافة إلى دروع وشهادات مشاركة، لافتتا إلى أن جميع المتقدمين سوف يحصلون على شهادة مشاركة، مؤكدة أن «البلد اليوم» وصندوق التنمية الثقافية سوف يتابعان الفائزين بعد انتهاء الدورة، لدعمهم وإتاحة الفرص لهم لاستثمار مواهبهم بالشكل الأفضل، منوهة إلى أن الفائزين في السنوات السابقة حصل بعضهم على فرص جيدة، حيث انضم بعضهم بشكل فعلى إلى فرق وزارة الثقافة الفنية.

3 نسخ من عمر المواهب الذهبية

يشار إلى أن مسابقة المواهب اطلقتها جمعية «البلد اليوم» بالشراكة مع وزارة الثقافة ضمن استراتيجية الجمعية في التنقيب عن مواهب وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ومنها الجانب الفني ورعايتها وتقديمها للمجتمع كأحد اشكال الدعم لهذه الفئة، وتأكيدا على أن أبناء هذه الفئة يمتلكون من المواهب والقدرات ما يجعلهم قادرين على العطاء إذا ما أتيحت لهم الفرص، وجرى اطلاق النسخة الأولى من المسابقة قبل ثلاثة أعوام، تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيها عدد كبير من الموهوبين فنيا من ذوي الإعاقة من مختلف المحافظات، وتم التنافس في مجالات العزف والغناء الفردي والجماعي.