توافد النجوم في حفل افتتاح «القومي للمسرح» فى دورته الـ14 بدار الأوبرا (صور)

توافد عدد من النجوم خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة، دورة «الكاتب المسرحي المصري» على الريد كاربت أمام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا في مقدمة الحضور

وكانت فى مقدمة الحضور، وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، النجمة الهام شاهين، محمود حميدة، سامي مغاوري، مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والفنان إسماعيل مختار، ثم تلاهم نخبة من الفنانين، منهم الفنان أحمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية، وصاحبته حفيدته، والفنان مجدى صبحى وماضى الدقن، والفنان عبد الله مشرف والفنان هانى كمال، والناقدة عايدة علام، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح، والفنان كريم مغاوري، والفنان الكبير فاروق فلوكس.

إلهام شاهين تخطف الأنظار

وخطفت الفنانة إلهام شاهين، الأنظار، بفستانها الأخضر ذو الوردات المبهجة وأناقتها المعتادة، وحضر أيضا المخرج إميل شوقى، والفنان القدير محمد أبو داوود، والمخرج والفنان خالد جلال، ورئيس المهرجان التجريبى المخرج جمال ياقوت، والفنان مفيد عاشور، والفنان أحمد رفعت، والفنان محمد رياض، والفنان أحمد السلكاوي، والفنان عمرو عبد العزيز، والفنان إيهاب فهمي، والمخرج والفنان حمادة شوشة والفنان محسن صبري.

المهرجان القومي للمسرح المصري، يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية.

ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

يُذكر أن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، بدأت اليوم مع حفل الافتتاح، وستستمر حتى التاسع من أكتوبر المُقبل، ويتنافس علي جوائز المهرجان 33 عرضا مسرحيا، تعرض على مسارح القاهرة، والدخول مجانا للجمهور.