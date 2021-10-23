تستقبل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الطلاب في الأسبوع الثالث على التوالي منذ انطلاق أعمال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2021-2022، تنفيذاً لقرارات وزارة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بجانب تطبيق قرار إلغاء الكتاب الورقي والتحويل إلى كتاب إلكتروني، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على تحميل الكتب الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، بجانب ضرورة البحث عن خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات للاطلاع على الكتب المتوفرة به واكتشاف ما هو جديد بشأنها.

ما هي خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات

وعن كيفية معرفة خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يجب على الطلاب الدخول غلى الموقع الإلكتروني، والدخول إلى كلمة «سجل الآن»، بعدها، يظهر للطالب مربع حواري يختار منه «التعليم الجامعي والبحث العلمي»، وبعد ذلك يختار «طالب جامعي»، وفي النهاية يظهر المربع الخاص بالبيانات الشخصية للطالب ويظهر بها:

**الاسم الأول

** الاسم الأخير

** البريد الإلكتروني

** تأكيد البريد الإلكتروني

** رقم الهاتف المتحرك «الموبايل»

** الرقم القومي للطالب

** تاريخ الميلاد

خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات

وأوضح رؤساء الجامعات أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى أعدتها مختلف الكليات لاستقبال الطلاب بدءا من العام الدراسي الجديد مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتي منها إلغاء الكتاب الورقي والتحويل إلى إلكتروني، مؤكدين على أن المنصات التعليمية جاهزة للتعامل مع الطلاب طوال فترة الدراسة وغيرها، وانها معدة وفقا لأحدث الإمكانيات العالمية في التكنولوجيا، وأن هناك متابعة مسترة لأعمال الدراسة بها والتزام المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وكليات بلوائح المجالس المختلفة، مؤكدين أنه جرى التأكيد على ضرورة انخراط الطلاب بجميع المنصات التعليمية والمعرفية والتي منها منصة «بنك المعرفة المصري».