الأعلى للجامعات يناقش تنفيذ خطته بشأن تطعيمات كورونا.. الأحد

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بعد غد الأحد، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2000، ومدى تنفيذ الجامعات لخطة التطعيمات ضد فيروس كورونا، وحجم النسب التي حققتها الجامعات لمواجهة المرض، بجانب التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة التي من بينها الوقاية من فيروس كورونا و تحقيق التباعد الإجتماعي و كذلك التشديد على ضرورة إلزام الجميع بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة .

الأعلى للجامعات يناقش مدى الجاهزية لمواجهة أي سيناريوهات بشأن كورونا

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات في اجتماعه، عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها موقف تطبيق نظام الساعات المعتمدة وعدد الكليات التي طبقته، وكذلك مناقشة مدى الجاهزية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، ومدى الاستعداد للتعامل مع الأزمة، وكذلك مدى جاهزية المستشفيات الجامعات الحكومية لمواجهة الفيروس.

وفي السياق ذاته، انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة في أسبوعها الثاني على التوالي منذ انطلاقها السبت الماضي 9 أكتوبر، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دون رصد أي مشكلات مع التشديد علي تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة وإلغاء الكتاب الورقي نهائيا وتحويله إلى إلكترونيا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أن مصروفات الاسطوانات المدمجة للكتب الدراسية مناسبة جدا للطلاب ولم تشهد أي ارتفاع أو زيادة في قيمتها وأنها أقل في التكلفة عن الكتب الورقية، نافين ما تردد عن ارتفاعها مقارنة بأسعار الكتب الورقية.

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن الدراسة انتظمت بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها ، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب حتى الآن داخل الجامعة، منوها إلي أن هناك عدد من الكليات حققت نسبة 100%، من التطعيمات ضد المرض، منوها إلى أن الجامعة ملتزمة بجميع القرارت الصادرة من قبل المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بإجراءات مواجهة المرض و الدراسة بالكليات المختلفة.