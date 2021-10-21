الأعلى للجامعات: تعديل لوائح جميع الكليات للعمل بالساعات المعتمدة

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان السابق، ومستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوربية، ورئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن متابعة أعمال تطبيق نظام الساعات المعتمدة ومتابعة أعمال تعديل لوائح الكليات المختلفة، أن تطبيق العمل بنظام الساعات المعتمدة سيبدأ من العام القادم بشكل كامل بعد الانتهاء من تعديل اللوائح المنظمة للعمل بالكليات في إطار تعميم تطبيق النظام، موضحاً أنه بدءا من العام الدراسي المقبل 2023 ستنتظم الكليات في تطبيق النظام الجديد خاصة مع الأعداد عالية الكثافات، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من الكليات بالجامعات الحكومية طبقت النظام للعام الدراسي الجاري 2021-2022.

نجم: العام المقبل الانتهاء من تعديل جميع لوائح الكليات

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على تعديل لوائح نظام الساعات المعتمدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النظام الجديد يهدف إلى مواكبة متغيرات العصر الحديث ومتطلباته وتماشياً مع كبرى الجامعات العالمية التي تطبيق النظام، مؤكداً أن النظام الجديد لن يؤثر على شهادة الطالب المتخرج وكل النقابات معترفة بها، وأن النظام سيسهم في تحسين مستوى الخريج المصري بما يجعله مؤهلاً محلياً ودولياً.

نجم: غالبية الكليات طبقت نظام الساعات المعتمدة 2021-2022

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الساعات المعتمدة، أن غالبية الكليات بدأت تطبيق الساعات المعتمدة في غالبية الجامعات الحكومية، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بجانب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينتهى 30% من الطلاب الذين سجلوا بنظام الساعات المعتمدة من دراستهم خلال 3 سنوات وفقاً لقدراتهم العلمية والكفاءة الدراسية.

و أكد «نجم» أن نظام الساعات المعتمدة، لن يؤثر على مجانية التعليم الجامعي لمختلف الكليات ولا التأثير على زيادة المصروفات الدراسية، مؤكداً أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 الذي انتظمت به الدراسة منذ أسبوعين سيكون عاما مختلفا لسببين، الأول التوسع في تطبيق نظام الساعات المعتمدة ، والأمر الثاني يتمثل في إلغاء الكتاب الجامعي، وذلك في صورته النمطية الورقية والتوجه نحو الكتاب الإلكتروني.