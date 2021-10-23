موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا في المنيا.. تعرف عليه

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن لها 105 مجموعات من التساؤلات المتعلقة بكيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا في محافظة المنيا، وقالت الوزارة إنه لحجز التطعيم يجب الدخول على موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا في المنيا من هنا، وإدخال البيانات المطلوبة وحجز التطعيم، مشيرة إلى أن حجز التطعيم للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا في المنيا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا وجاءت علي النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- ادخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول.

- إرسال الوزارة رقم للتحقق يتكون من أربع أرقام على الموبايل ويجب إدخاله بشكل صحيح.

- استكمال باقي البيانات والتي تتضمن تحميل صورة شخصية والموافقة على شروط تلقي اللقاح، وكذلك اختيار مكان التطعيم والمحافظة.

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة تفيد بمكان وموعد التطعيم.

جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ومجانية

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها، إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين، مؤكدة على أنه في حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام باتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس لأن اللقاح لا يعطي مناعة 100%، ولكنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 713 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 272505 حتى اليوم.