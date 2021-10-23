الصحة تحدد 11 نصيحة لتجنب الفشل الكلوي.. منها البعد عن التدخين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب فيروس كورونا المستجد، يحمي المواطنين من الإصابات بخطر على الكليتين، خاصة مرضى الكلى أو الأشخاص الذين لديهم استعدادا للإصابة بمشاكل في الكلى، مضيفة أن هناك بعض المحاذير تطلقها الوزارة لتجنب الإصابة بمشاكل في الكلى، أو الإصابة بالفشل الكلوي، ويتم نشرها هذه الإرشادات عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، ويرصد التقرير التالي كيفية حماية نفسك من الفشل الكلوي أو الإصابة بأمراض الكلى:

1- التقليل من تناول الأدوية مثل أدوية الكرتيزون والمضادات الحيوية والتي تسبب في التهابات ومضاعفات عديدة.

2- تجنب التدخين والذي يسبب ضعف الشرايين التي تعمل على إمداد أعضاء الجسم بالدم ومنها الكلي

3- الإفراط في الكحوليات يسبب الفشل الكلوي، وتتراكم سمومها في الجسم ولا تستطيع الكليتان تصريف هذه السموم.

4- الالتزام بالرياضة يعمل على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان ويقلل الإصابة بمضاعفات الضغط والسكر، ويعمل على تنظيم صحة القلب.

5- تجنب الإفراط في تعاطي المسكنات لأنها تضر بشكل مباشر النسيج البيني في الكلى، ومن الممكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي.

6- الالتزام بالأدوية وإرشادات الطبيب إذا كان الشخص مصابا بمرض السكر أو ارتفاع في ضغط الدم.

7- عمل التحاليل اللازمة وخاصة تحليل وظائف الكلى، من 3 إلى 6 أشهر، لاكتشاف أي تطور في الكلى.

8- الحرص على تناول الأطعمة قليلة الدسم، مثل الفراولة والتوت والجرجير والكرنب والفول.

9- شرب المياه بشكل كبير خلال اليوم، وعلى الأقل 3 لترات يوميا، وأن يكون مصدر المياه نظيفا.

10- البعد عن أشعة الشمس الشديدة لأنها تسبب ضربات حرارية وتؤدي إلى جفاف ينتج عنه الفشل الكلوي.

11- التقليل من السكريات والتوابل في الأطعمة والبعد عن الدهون المشبعة.