أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» عن موقع تطعيم لقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، وتواصل الوزارة تلقي طلبات المواطنين بشأن الحصول على لقاج كورونا خلال الفترة الماضية بشأن الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة بالمضاعفات المصاحبة للفيروس.

موقع تطعيم لقاح كورونا في مصر

وترصد «الوطن» خطوات الدخول على موقع تطعيم لقاح كورونا في مصر:

وكشفت وزارة الصحة في بيان لها عن خطوات الدخول على موقع تطعيم لقاح كورونا في مصر تسهيلا على المواطنين في كتابة بياناتهم بصورة صحيحة من أجل الحصول على لقاح كورونا، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بلقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة لتجنب انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

خطوات الدخول على موقع تطعيم لقاح كورونا في مصر

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال، هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.