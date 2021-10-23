رصف 77 كيلو مترا من الطرق ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي بمطروح (صور)

أعلن اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، تنفيذ عدة مشروعات لتنمية الساحل الشمالي بمختلف القطاعات خاصة في قطاع الطرق، وذلك من خلال المهندسين والفنيين بالجهاز.

وأشار إلى الانتهاء من رصف شبكة طرق تربط القرى والنجوع شرق وغرب مدينة مرسى مطروح من ناحية الإسكندرية، والعكس تجاه السلوم، وربطها بالتجمعات السكانية والعزب مع المدن والطريق الدولى «الإسكندرية - مطروح - السلوم» الرابط بين المحافظات، والذي يصل حتى الحدود الغربية للبلاد مع الشقيقة ليبيا.

شبكة طرق في الساحل الشمالي

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، إن الجهاز المركزي للتعمير ينفذ أكبر مشروع لرفع كفاءة الطرق التنموية في الساحل الشمالي، والمقرر الانتهاء منه في شهر يونيو 2022، مشيرا إلى مواصلة العمل للانتهاء من المشروع بمجموع أطوال يبلغ 77 كيلو مترا خلال العام المالي الجار 2021 / 2022.

مناطق تنفيذ شبكة طرق الساحل الشمالي

ولفت رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إلى أن مشروع شبكة الطرق يشمل قرى الفاخري والزويدة التابعين لمركز ومدينة سيدي براني، بطول 12.400 كم، وشماس بطول 10.000 كم، والقطراني بطول 5.700 كم، والمثاني سمالوس بطول 18.150 كم، ومن شرق مرسى مطروح برما 16 كم، و 3 وصلات طرق شرق مرسى مطروح في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي 9.075 كم، لربط قرية عبدالرحمن بطريق الجيش مرورا بالمغاورة وعائلة بزغولة القناشات والقريضات، وسيتم تسليم المشروع خلال الأيام المقبلة على أحدث مستوى من التنفيذ طبقا للمواصفات المطلوبة لتنمية هذه المناطق.