استعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في بورسعيد، خاصة بعد استقبال الخط الساخن للوزارة مجموعة من الاستفسارات المتتالية عن كيفية التسجيل، ودعوات الوزارة لأهمية الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في بورسعيد

ووفقا لوزارة الصحة والسكان فإن خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في بورسعيد هي كالتالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- ادخال البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول.

- ترسل الوزارة رسالة للتحقق.

- استكمال باقي الخطوات والتي تتضمن تحميل صورة شخصية أو تحميل الملف المرضي إن وجد والموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا.

- اختيار المحافظة وهي بورسعيد.

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة طلب التسجيل ويحافظ عليها المواطن.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا في مصر

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقالت إن جميع الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو صداع أو إحساس بالتعب والإرهاق، مشددة على أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتزول في غضون يومين فقط.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة.