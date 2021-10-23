نائب: اعتراضات الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية مخالف للدستور

أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية جدلا بين مجلس النواب ونقابة الأطباء في 5 نقاط جوهرية تضمنها المشروع الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية خلال الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

وقد لقى القانون هجوما من نقابة الأطباء حيث طالبوا بتعديل بعض مواده، وفيما يلي تستعرض «الوطن» نقاط الاختلاف بين مشروع القانون المقدم في مجلس النواب وتوصيات نقابة الأطباء:

نقاط الاختلاف بين الطرفين

- تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والتي تضم خمسة أعضاء وهم وزير الصحة ونقيب الأطباء ورئيس الطب الشرعي وأحد رؤساء الجامعات الحكومية وأحد عمداء كلية الطب، حيث اعترضت النقابة على وجود رئيس الطب الشرعي، بحسب تصريحات صحفية للطرفين.

- ورفضت النقابة الدخول في تفاصيل التزامات الطبيب تجاه المريض واقتصارها على التزامات قانونية فقط وهو مايخالف المواثيق العالمية الجديدة.

- انتقدت النقابة عدم وضوح كيفية التقدم بشكوى في مشروع القانون المقدم من «أبو العلا» والذي بدوره أكد وجود باب كامل للشكاوى والتظلمات.

- حظر مشروع القانون المقدم من النائب الحبس الاحتياطي للأطباء إلا بأمر من النائب العام وهو ما نفته نقابة الأطباء بحسب تصريحات سابقه لها.

- تقرير اللجنة العليا المنصوص عليها بمشروع القانون يعد تقريرا فنيا ولكن يساعد المريض في تقديم دعوى قضائية وحصوله على تعويض من التأمين الصحي.

أبو العلا: تقديم النقابة لمشروع قانون مخالفة دستورية

وقال النائب أيمن أبو العلا، مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، إنه من الناحية الدستورية ليس من حق نقابة الأطباء تقديم مشروع قانون وإنما يقتصر دورهم فقط على إبداء الرأي في مشروعات القوانين.

وأضاف «أبو العلا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما أثارته نقابة الأطباء من ضجة يرجع إلى رغبتهم في وجود من يتبني مشروع القانون المقدم منهم ليس إلا وتعليقاتهم على مشروع القانون الحالي تدل على أنهم لم يقوموا حتى بقراءته» على حد زعمه.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للإصلاح والتنمية، وجود معرفة سابقة لمشروع القانون وأنه ناقش المشروع خلال ندوات ولقاءات إعلامية كان يحضرها ممثليين عن نقابة الأطباء وهو الأمر الذي أثار دهشته بعد الموقف الهجومي للنقابة.