أسعار كرتونة البيض اليوم في المحلات بعد طرحه في وزارة الزراعة

شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة في أسعار كرتونة البيض، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ما جعل الكثير من المواطنين يطالبون بخفض الأسعار وعمل مقاطعة للمنتج.

واستقرت أسعار كرتونة البيض، اليوم، بجميع أنواعه خلال تعاملات اليوم السبت 23 أكتوبر، وذلك بعد انخفاضها الأربعاء الماضي.

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك بعد ارتفاعها الملحوظ خلال الأسابيع الماضية ثم انخفاضها مؤخرا.

أسعار كرتونة البيض اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، في مزارع الإنتاج والأسواق، على النحو التالي:

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض نحو 47 جنيها، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض»، وتراوح سعر الطبق للمستهلك بين 51 و53 جنيهًا في المحلات، حيث تختلف الأسعار في كل منطقة عن الأخرى.

واستقرت أسعار البيض الأحمر، ليسجل نحو 49 جنيها في المزارع، ويصل إلى المستهلك ما بين 53 إلى 55 جنيهًا.

وحافظت أسعار البيض البلدي على استقرارها بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، إذ يبلغ سعر الطبق 54 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 57 و60 جنيهًا.

طرح البيض للمواطنين بسعر أقل من 50 جنيها في منافذ وزارة الزراعة

وتستعد وزارة الزراعة لطرح كميات من البيض للمواطنين من خلال 400 منفذ خاص بالوزارة تغطي كل أنحاء الجمهورية، حيث تم التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة بشكل كبير، والربط بين المنتج والمستهلك من خلال هذه المنافذ، وبالفعل بدأ توريد كميات كبيرة من البيض إلى هذه المنافذ، بأسعار أقل من 50 جنيهًا للطبق.

وقد جرى الاتفاق مع الجهات المختلفة على كل الأمور من أجل توفير المنتجات من البيض والدواجن عبر منافذ وزارتي الزراعة والتموين ومنافذ أمان ووطنية لإتاحتها بأسعار متوازنة للمواطن بشكل فوري، بعيدًا عن الحلقات الوسيطة خلال أيام.