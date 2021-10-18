استقرار أسعار كرتونة البيض.. و«الأبيض» بـ52 جنيهًا

حققت أسعار كرتونة البيض، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 أكتوبر، وذلك بعد ارتفاعها الملحوظ الأيام الماضية.

أسعار البيض اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، في مزارع الإنتاج والأسواق، على النحو التالي:

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض نحو 47.50 جنيه، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض»، وتراوح سعر الطبق للمستهلك بين 51 و52 جنيهًا في المحلات.

أما عن أسعار البيض الأحمر، فسجل نحو 49.50 جنيه في المزراع، ويصل إلى المستهلك ما بين 52 إلى 54 جنيهًا.

البلدي يحافظ على استقراره

ويحافظ البيض البلدي على استقراره منذ فترة طويلة، إذ يبلغ سعر الطبق 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 55 و57 جنيهًا.

وقرر عدد من المواطنين التوقف والامتناع عن شراء البيض؛ للضغط على المنتجين لخفض السعر، الذي يرتفع دائما دون أسباب واضحة.

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح «البيض» بأسعار مخفضة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية، خلال أيام؛ لمواجهة الغلاء في الأسواق الخارجية.

التموين تطرح البيض بـ45 جنيهًا

من جانبها، قالت مصادر في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تعتزم طرح كرتونة البيض بسعر 45 جنيهًا في منافذ المجمعات الاستهلاكية التي تتبع وزارة التموين، وذلك مقابل 60 جنيهًا للكرتونة في الأسواق الخارجية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، تمثل 97 % من الاكتفاء الذاتي، وبلغ حجم إنتاج البيض نحو 13 مليار بيضة، بفضل دعم الدولة للاستثمارات وخاصة الاستثمار الحيواني والداجني لتنمية الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم والبيض وزيادة الصادرات، إذ يبلغ حجم الاستثمار في قطاع الدواجن 90 مليار جنيه، يعمل به 2.5 مليون عامل.