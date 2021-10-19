استقرار أسعار البيض الأحمر والأبيض.. والبلدي يرتفع بقيمة جنيه

تخلت أسعار البيض البلدي عن استقرارها الذي دام لمدة 39 يوما دون تغيير ملحوظ، ولكن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر أعلنت بورصة البيض عن ارتفاع أسعار البيض البلدي بقيمة جنيه.

وحققت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، وذلك بعد ارتفاعها الملحوظ الأيام الماضية، حيث استقرت أسعار البيض بنوعيه في السوق بالرغم من ارتفاع البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، في مزارع الإنتاج والأسواق، على النحو التالي:

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض نحو 47.50 جنيه، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض»، وتراوح سعر الطبق للمستهلك بين 51 و52 جنيهًا في المحلات.

واستقرت أسعار البيض الأحمر، فسجل نحو 49.50 جنيه في المزارع، ويصل إلى المستهلك ما بين 52 إلى 54 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي تتخلى عن استقرارها

وبعد أن حافظ البيض البلدي على استقراره لأكثر من شهر، فقد البيض البلدي استقراره ليرتفع بقيمة جنيه، إذ يبلغ سعر الطبق 54 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 57 و59 جنيهًا.

واتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدة إجراءات عاجلة من أجل التعامل مع ارتفاع أسعار البيض والدواجن، حيث ستكون هناك آلية لتسعير الدواجن بطريقة عادلة، لكي يحصل المربي على هامش ربح، ويرضي المستهلك المصري في نفس الوقت.

وقد جرى الاتفاق مع الجهات المختلفة على كل الأمور من أجل توفير المنتجات من البيض والدواجن عبر منافذ وزارتي الزراعة والتموين ومنافذ أمان ووطنية لإتاحتها بأسعار متوازنة للمواطن بشكل فوري، بعيدًا عن الحلقات الوسيطة خلال أيام.