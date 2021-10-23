سعفان يرأس وفدا رفيع المستوى في اجتماعات «العمل العربية» بالدوحة

غادر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، القاهرة، اليوم السبت، متوجها للعاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأول، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

انتخاب رئيس مجلس الإدارة على رأس جدول الأعمال

وقال وزير القوى العاملة، إنه من المقرر أن يكون على رأس جدول أعمال المجلس انتخاب رئيس مجلس الإدارة بعد انتخاب المجلس الجديد.

وكان مؤتمر العمل العربي قد عقد بالقاهرة - دولة المقر- في ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر، والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا.

انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت أعضاء أصيلين

يذكر أن المؤتمر قد شهد برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

كما تم انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر، ومنير البساط من لبنان عضوين أصليين، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال.

وانتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين، حفيظ حفيظ من تونس عضوين أصليين، وعاشور تلي، من الجزائر كعضو احتياط عن فريق العمال.