«القوى العاملة» في أسبوع.. توفير 1406 فرص عمل وصرف منح للعمالة غير المنتظمة

شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة بين 15 و21 أكتوبر الجاري، منها زيارة وزير القوى العاملة لمدينة العاشر من رمضان يرافقه محافظ الشرقية، وتفقد إحدى شركات إنتاج الزيوت «إكسون موبيل مصر»، وتوفير 1406 فرص عمل للذكور والإناث.

حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وواصل وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج المختلفة، حيث زار مدينة العاشر من رمضان، يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وتفقد إحدى شركات إنتاج الزيوت «إكسون موبيل مصر»، الرائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة، حيث شملت الجولة تفقد تنكات الزيوت مرورا بوحده الخلط ومعاينة المعمل المركزي وخطوط التعبئة وانتهت الجولة عند مخازن المنتج النهائي.

جولات تفقدية في العاشر من رمضان

وشرح مدير التصنيع بالشركة للوزير والمحافظ خلال الجولة، نشاط الشركة، مشيرا إلى أن «إكسون موبيل مصر» تعد من كبرى الشركات على مستوى العالم في إنتاج الزيوت، والذي يتواجد بمنطقة العاشر من رمضان، حيث تصدر منتجات موبيل لأكثر من 40 دولة بمقاييس الجودة العالمية.

وقام الوزير ومحافظ الشرقية بافتتاح ندوة مبادرة «سلامتك تهمنا» بالشركة التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

توفير فرص عمل بأجور تصل لـ 5 آلاف جنيه

كما أعلن «سعفان»، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرص عمل للذكور والإناث، بينها فرص لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة في 11 محافظة هي «القاهرة، القليوبية، أسيوط، الغربية، الدقهلية، السويس، دمياط، قنا، المنوفية، الإسكندرية والشرقية»، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.

وعلى جانب آخر، التقى وزير القوى العاملة، سفير دولة قطر لدى مصر، سالم بن مبارك آل شافي، مؤكدا تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

وأكد الوزير ضرورة العمل على دراسة الوضع داخل قطر من قبل السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، من حيث الاحتياجات من العمالة المصرية المطلوبة في الفترات القادمة، وكذلك حصر المشكلات التي تواجه عودتهم مرة أخرى، وتحسين العلاقة بين البلدين لأفضل مما كانت عليه في الماضي.

يونيفرسال.. اتفاقية العمل الجماعي

كما التقى وزير القوى العاملة، يسري قطب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفرسال، وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل الشركة بعد التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية الأسبوع الماضي، بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعة المعدنية، وممثلي العمال، والتي تهدف إلى حفظ حقوق العاملين بالشركة وصرف أجورهم المتأخرة.

وأكد «سعفان» أن العاملين بالشركة أهم عنصر بالإنتاج، ورعاية وحماية حقوقهم حق أصيل على أصحاب الأعمال للاستمرار في الإنتاج وتحقيق التنمية، منوهاً إلى أن الوزارة على الاستعداد التام لمساندة الشركة لتذليل أي معوقات حتى تستعيد مكانتها الرائدة في مجتمع العمل داخل الدولة المصرية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية.

وتابع الوزير، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى متابعة تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إن التفتيش المفاجئ على المنشآت يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذ الفيروس.

تعيين 4 آلاف شاب في 6 محافظات

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4 آلاف و983 شابا في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «جنوب سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، شمال سيناء وقنا»، بلغت 341 ألفا و87 جنيها، والتفتيش على 2680 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3548 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3548 عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان بالأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 52 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 68 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، موضحا أن تبلغ 144 ألفا و778 دولارا، أي ما يعادل 2 مليون و270 ألف جنيه مصري تقريبا.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي الحصول على مستحقات الدفعة الواحدة لمواطن مصري لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 51 ألفا و213 دولارا، أي ما يوازي 803 آلاف و361 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن، بمتابعة مستحقات المواطن المصري «رضا .أ.ي»، بعد مغادرته نهائيا للأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة في الرياض بالسعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف عن قيام المملكة بتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك بعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة - فيما عدا الأماكن المستثناة - مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وقال «سعد الدين»، إن الوزير تلقى تقريرا آخرا من نفس المكتب، يشير إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، أصدر قرارا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن أول هذه العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم 64 بوصف المخالفة «تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة»، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال.

10.5 مليون ليرة لبنانية تنازلات عن الكفالة البنكية لـ 7 مصريين

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في بيروت، في استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 7 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي شيرين سيد عبد الجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أغسطس الماضي، حيث تم اعتماد 9 عقود عمل، وتسوية 8 شكاوى وديا، وحفظ شكوى واحدة، وأخرى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 10 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.