«القوى العاملة»: تعيين 811 شابا في أسيوط بينهم 15 من ذوي الهمم

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بتعيين 811 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 3051 شاباً، فضلا عن إصدار 1086 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، بواقع مبلغ 78 ألفاً و870 جنيها لـ 48 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 95 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.

بحث 13 شكوى عمالية

وفي مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 13 شكوى عمالية تم بحثها بالكامل على النحو التالي «2 تم تسويتها وديا، و11 تم إحالتهم للمحكمة العمالية».

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 183 منشأة، وأسفر عن تحرير 67 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1441 منشأة، وأسفر عن تحرير 145 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 10 شكاوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل الأطفال.

حملات تفتيش على المنشآت لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 183 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.