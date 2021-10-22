القوى العاملة: توفير 10 محاسبين لراغبي نقل الكفالة بجدة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في السعودية، يفيد توفير 10 فرص عمل برواتب تتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي، ومزايا أخرى.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

10 فرص عمل متوفرة بالشركة على مهن محاسبين

وقال المتحدث الرسمي إن التقرير الذي تلقاه الوزير يشير إلى أن الملحق العمالي عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض مع شركات وفنادق مجموعة الأزهار الطبية بمدينة القنفذة على 10 فرص عمل متوفرة بالشركة على مهن محاسبين براتب شهري يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال، فضلا عن توفير سكن واستقرار وظيفي، وإجازة أسبوعية، و8 ساعات عمل.

وأوضح الملحق العمالي أنه من يرغب في فرص العمل المعروضة عليه التواصل وارسال السيرة الذاتية على الإيميل أو الجوال التالي: 00966569966643 - XrOo@hotmail.com عنوان الشركة: القنفذة - الخالدية - شارع الملك فهد بن عبدالعزيز.