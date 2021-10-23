ضبط لحوم مجهولة المصدر بمطعم شهير جنوب سيناء

أكد سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، ضبط لحوم مجهولة المصدر بثلاجات حفظ اللحوم بأحد المطاعم الشهيرة، وقال إنه جري ضبط نصف طن لحم مفروم مجهول المصدر، معبأ في أجوله دقيق، غير مدون عليها أي علامات أو بيانات أو تواريخ إنتاج وصلاحية، منوهاً في بيان صادر أصدره اليوم، إلي أنه تم التحفظ علي اللحوم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيرا إلى أن الحملة التموينية، شارك فيها كلا من: إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، وعبد الراضي محمود، رئيس جهاز حماية المستهلك، والعميد عادل إمام، رئيس مباحث التموين، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري.

تحرير ١٠٦ محاضر في شهر

أوضح وكيل وزارة التموين أنه جري تحرير نحو ١٠٦ محضر خلال شهر واحد فقط، وأن المحاضر تنوعت بين عدم إعلان تسعيرة، وعدم وجود شهادة صحية، وتقديم أطعمة ومأكولات مجهولة المصدر، ولحوم ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية، وغير معروف مصادرها.

وأضاف أنه جري غلق ٤ منشآت مخالفة، وضبط ٢ صيدلية مخالفة، وضبطت مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وجري التحفظ علي ١٢٩ عبوة منها، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق وضبط أي حالات غش تجاري بمدن المحافظة.

التحفظ على مشغولات ذهبية وألماس

قال إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين أنه جري ضبط مخالفة فريدة من نوعها في جنوب سيناء، حيث تمكنت حملة برئاسة الرقابة الإدارية من ضبط ١٦ حرزا من المشغولات الذهبية، والألماس والمشغولات الفضية، عبارة عن 1 كيلو جرام من الذهب، والمعادن النفيسة غير مدموغة، ووارد الخارج، بقيمه إجمالية، قدرت بمليون ونصف المليون جنيه.

وأكد أنه جري التحفظ على ما يقرب من 15 كيلو جرام من المشغولات الفضية غير المدموغة، ووارد الخارج، باجمالي نصف مليون جنيه، وجري التحفظ والمصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية.