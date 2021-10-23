خطة شاملة نحو بناء «مصر الرقمية».. تشريعات ومشروعات وخدمات (فيديو)

يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا رئيسًا في تسريع عجلة النمو المستدام، بما يتيحه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والانتاج والتشغيل، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر الرقمية.. تعزيز مكانة مصر الدولية في خدمات الاتصالات».

استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»

حيث تدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الشمول الرقمي الاقتصادي والمالي ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار وضمان الأمن المعلوماتي.

تستهدف الحكومة استكمال إنشاءات وتجهيزات المرحلة الأولى من منظومة المعرفة

وتمثل «مصر الرقمية» رؤية وخطة شاملة كما تعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على 34 محاور أساسية، هي التحول الرقمي وبناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية ورعاية الابداع الرقمي، وترتكز هذه المحاور بدورها على قواعد وأسس هامة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي ونظم الحوكمة وتحقيق الريادة الدولية كذلك تستهدف الحكومة استكمال إنشاءات وتجهيزات المرحلة الأولى من منظومة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ورقمنة الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

استكمال المشروعات الرقمية

بإضافة إلى استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في القطاعات كافة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومساندة الوزارات والهيئات في ميكنة أعمالها وتطوير الأداء الحكومي.