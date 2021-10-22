شريف عامر يجري تجربة لإنهاء توكيل من «مصر الرقمية»: «لقيت مفاجأة»

أجرى الإعلامي شريف عامر، تجربة حية على الهواء لإنهاء توكيل بيع سيارة، من منصة «مصر الرقمية»، موضحًا أنه كان يرغب في عمل توكيل بيع سيارة مثل أي مواطن مصري، موضحًا أنه حاول أن يُنهي هذه الإجراءات من المكتب مثل المعتاد، ولكنه فشل لأنه وجد الكثير من المواطنين، فنصحه أحد المواطنين أن يدخل على بوابة مصر الرقمية وبالفعل حاول أن يجرب ذلك الأمر، معقبًا: «وجدت مفاجأة».

خطوات سهلة جدا

وقال «عامر»، في برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، مساء الخميس، أن الإجراءات من خلال بوابة مصر الرقمية سهلة جدًا، وبسيطة، حيث أنشأ حسابًا في البداية، من خلال إضافة بعض البيانات مثل اسمه ورقم بطاقة الرقم القومي، واسم والدته، مضيفا: «لما عملت الحكاية دي طلع فصلي وأصلي وكل ما يرتبط ببطاقتي الشخصية، ولما انبسطت من القصة دي عملت حساب لمراتي كمان، وتفتح تلاقي أبنائي ومركباتي، وأنا اللي يهمني مركباتي، فمشيت على الخطوات كاملة».

تحديد موعد ومكان الاستلام

وأضاف الإعلامي أنه أجرى كل الخطوات كاملة، ووضع كل بياناته في التوكيل، ثم وضع كل بيانات الشخص الذي سيكتب له التوكيل، ثم طُلب منه أن يحدد مكان وموعد استلام التوكيل، موضحًا: «أنا وصحابي كنا متشككين إني هلاقي التوكيل، واخترت مكتب الشيخ زايد، وأنا روحت المكان ده من سنتين كان خرابة، ولما روحت الأيام الماضية لقيته اختلف خالص، ووجدت شابًا وأرشدني على الإجراءات وحذرني من السماسرة».

وتابع: «أنا عملت التوكيل من بيتنا بـ50 جنيها، وكنت منبهر من اللي حصل، واستملت الورقة ومشيت، وأشكر الناس اللي عملت النظام ده، وأشكر وزارة العدل، والمستشار عمر مروان وزير العدل هو عنوان لكل العاملين في الوزارة، وأنا أدعوكم لاستخدام بوابة مصر الرقمية».