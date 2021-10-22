بوابة مصر الرقمية للتموين 2021.. الرابط والخدمات وخطوات التسجيل

توفر بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 العديد من خدماتها لجميع المواطنين من أجل الاستفادة بها، لذا تستعرض «الوطن» الخدمات التي تقدمها، ورابط البوابة، بالإضافة إلى كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

وتعرض بوابة مصر الرقمية للتموين العديد من الخدمات التموينية للمواطنين، والتي يمكنهم الاستفادة منها من خلال البوابة، وهي كالتالي:

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقات تموين جديدة.

3 - فصل اجتماعي.

4 - ضم أفراد الأسرة.

5 - تفعيل بطاقات التموين.

6 - إضافة الأبناء غير المقيدين في منظومة التموين.

7 - الاستعلام عن صرف.

8 - إضافة صرف تموين لمن هم من مستحقي خبز فقط.

9 - إضافة الزوجة غير المقيدة في المنظومة التموينية.

10 - النقل من محافظة إلى أخرى.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

ويمكن لجميع المواطنين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 من خلال الضغط على هذا الرابط.

في نقاط.. خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

وحتى يستطيع كل المواطنين التمتع بالخدمات التي تعرضها بوابة مصر الرقمية للتموين ينبغي عليهم اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل في البوابة.

1 - فتح موقع مصر الرقمية للتموين، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - كتابة الرقم القومي.

3 - كتابة رقم المصنع، وهو الموجود في أسفل يسار البطاقة الشخصية.

4 - استكمال كتابة البيانات من خلال وضع الاسم الأول للأم.

5 - كتابة رقم الهاتف المحمول.

6 - سوف يتم إرسال رسالة قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله تتضمن رقم مُسلسل من أجل التحقق من صحة رقم الهاتف، على أن يتم كتابة هذا الرقم على الموقع في الخانة المخصصة له.

7 - والخطوة النهائية هي إنشاء كلمة سر جديدة ثم كتابة البريد الإلكتروني.