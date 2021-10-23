أسرة المصورة ضحية الممثل أليك بالدوين: إذا أخطأ أحد عليه دفع الثمن

طالب أهالي المصورة من أصول أوكرانية، غالينا هاتشينز، يطالبون بملاحقة المسؤولين عن مقتلها بأعيرة أطلقها الممثل الأمريكي أليك بالدوين خلال تصوير فيلم، بينما كشفت مصادر عن محاولتهم السفر للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس، الجمعة، عن أصدقاء لعائلة الضحية قولهم إن والدي المصورة القتيلة، غالينا هاتشينز، المقيمين في العاصمة الأوكرانية كييف يشعران ببالغ الحزن إزاء الحادث، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وذكر صديق لعائلة المصورة القتيلة، حسب الصحيفة: أقاربها يشعرون بالحزن لكنهم في الوقت نفسه يطلبون أجوبة، وإذا ارتكب أحد خطأ فعليه دفع الثمن.

والدا الضحية يحاولان السفر للولايات المتحدة

وتابع هذا الشخص بأن أهالي المصورة لا يفهمون كيف يمكن حدوث مثل هذه الحوادث المروعة في حال تطبيق إجراءات السلامة المطلوبة في موقع التصوير، لافتا إلى أن والدي الضحية يحاولان استخراج الوثائق المطلوبة للسفر إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن الصديقة الجامعية للضحية، يانا نيستولي، قولها: "والداها حزينان للغاية ويحاولان السفر إلى الولايات المتحدة لرؤية جثتها، لكن هذا الأمر صعب جدا بالنسبة لهما.. تحاول والدتها السفر إلى الولايات المتحدة لرؤيتها والكشف عما حصل، لكنها تواجه مشاكل فيما يخص وثائقها".

ووفقا للمعطيات المتوفرة، قتلت هاتشينز التي كانت مديرة التصوير في فيلم الويسترن "راست" وأصيب مخرج هذا الشريط، جويل سوزا، نتيجة لإطلاق الممثل أليك بالدوين خلال تصوير أحد المشاهد أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.

أليك بالدوين مصدوم ويتعاون مع التحقيقات

وكان الممثل الأمريكي «أليك بالدوين» قد عبر عن حالة الصدمة التي يعيش فيها بعد حادث إطلاق النار بالخطأ في موقع تصوير فيلم «Rust»، الخميس الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «أليك بالدوين»: «لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة تحظى بإعجاب عميق».

وأضاف بالدوين «أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وأقدم دعمي له ولعائلته، قلبي محطم على زوجها وابنها وكل من عرف هالينا وأحبها».

وأكد مكتب شرطة مدينة «سانتا في» الأمريكية، أن بالدوين أطلق النار من المسدس الذي أدى إلى وفاة هتشينز وإصابات سوزا في موقع تصوير فيلم «Rust»، وهو فيلم مستقل يقوم بالدوين بتمثيله وإنتاجه.

ونقلت مديرة التصوير هالينا هاتشينز، 42 عامًا، عبر مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، ولكنها توفت متأثرة بجراحها، بينما نقل المخرج جويل سوزا إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي في «سانتا في»، لتلقي العلاج وخرج بعد ساعات.

وقال المتحدث باسم الشرطة «خوان ريوس» إن المحققين أجروا مقابلة مع بالدوين يوم الخميس ثم غادر المبنى، ولم توجه له اتهامات فيما يتعلق بالحادث ولم يلقى القبض على أحد، وفقًا لبيان المتحدث، ويظل التحقيق مفتوحًا ونشطًا وهم مستمرون في مقابلة الشهود.