«أليك بالدوين» بعد حادث إطلاق النار: الكلمات لا تعبر عن صدمتي وحزني

عبر الممثل الأمريكي «أليك بالدوين» عن حالة الصدمة التي يعيش فيها بعد حادث إطلاق النار بالخطأ في موقع تصوير فيلم «Rust»، الخميس الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

«أليك بالدوين» ينعى مديرة التصوير: قلبي محطم

وقال «أليك بالدوين»، في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة تحظى بإعجاب عميق».

وأضاف الممثل الأمريكي: «أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وأقدم دعمي له ولعائلته، قلبي محطم على زوجها وابنها وكل من عرف هالينا وأحبها».

وأكد مكتب شرطة مدينة «سانتا في» الأمريكية، أن بالدوين أطلق النار من المسدس الذي أدى إلى وفاة هتشينز وإصابات سوزا في موقع تصوير فيلم «Rust»، وهو فيلم مستقل يقوم بالدوين بتمثيله وإنتاجه.

ونقلت مديرة التصوير هالينا هاتشينز، 42 عامًا، عبر مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، ولكنها توفت متأثرة بجراحها، بينما نقل المخرج جويل سوزا إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي في «سانتا في»، لتلقي العلاج وخرج بعد ساعات.

وقال المتحدث باسم الشرطة «خوان ريوس» إن المحققين أجروا مقابلة مع بالدوين يوم الخميس ثم غادر المبنى، ولم توجه له اتهامات فيما يتعلق بالحادث ولم يلقى القبض على أحد، وفقًا لبيان المتحدث، ويظل التحقيق مفتوحًا ونشطًا وهم مستمرون في مقابلة الشهود.

الشركة المنتجة لفيلم «Rust»: نتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة

وأصدرت شركة الإنتاج «Rust Movie Productions LLC» بيانًا مساء الخميس، قالت فيه: «لقد تضرر طاقم العمل وطاقم العمل بالكامل بسبب مأساة اليوم، ونرسل أعمق تعازينا لعائلة هالينا وأحبائها، لقد أوقفنا إنتاج الفيلم لفترة زمنية غير محددة ونتعاون بشكل كامل مع تحقيق قسم شرطة سانتا في، وسنقدم خدمات استشارية لكل من له صلة بالفيلم بينما نعمل على معالجة هذا الحدث المروع».