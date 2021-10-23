مكاتب رعاية الشباب بالجامعات تستقبل طلبات الإعفاء من المصروفات.. ومصدر يوضح الشروط

3 أسابيع مضت على انتظام الدراسة في مختلف الكليات بالجامعات الحكومية، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد 2021- 2022 السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الوزراء.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أن مكاتب رعاية الشباب بالكليات المختلفة، تستقبل هذه الأيام طلبات الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية 2021 وكذلك مصروفات المدن الجامعية، موضحين أن هناك عددا من الاشتراطات يجب توافرها في الطلاب للتقدم بطلب الإعفاء من المصروفات.

جامعة أسيوط: أنفقنا 8 ملايين جنيه لسداد المصروفات الدراسية

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة أنفقت 8 ملايين جنيه لسداد المصروفات الدراسية، دعما للطلاب غير القادرين العام الماضي، موضحاً أن العام الجاري يشهد استقبال طلبات سداد المصروفات الدراسية والمقررات الدراسية والدعم للطلاب غير القادرين «المتعثرين»، منوهاً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم الخدمات والرعاية لجميع الطلاب، وفقاً لقواعد تنظيم الجامعات الحكومية، بجانب الدعم المتكامل الذي تقدمه الجامعة للطلاب في الرعاية الطبية والعلاج .

جامعة دمنهور: نحتاج بحث اجتماعي لإعفاء الطالب من المصروفات

الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، قال إن الجامعة تقدم دعما غير محدود.. وبلا سقف، لجميع المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية أو المقررات الدراسية أو المدن الجامعية، من ذوي الظروف الصعبة، بجانب تقديم الدعم النقدي والعيني، موضحا أن هناك عددا من الاشتراطات يجب توافرها في الطالب المتعثر.. غير القادر على سداد المصروفات، أبرزها تقديم بحث اجتماعي يفيد عدم قدرته على سداد المصروفات، منوهاً إلى أن هناك عدد من الخدمات يتم تقديمها للطلاب مجاناً، أبرزها الرعاية والخدمة الطبية، لافتا إلى أن مكاتب رعاية الشباب بالكليات مستمرة في استقبال طلبات الاعفاء من المصروفات الدراسية.