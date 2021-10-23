عقوبة عدم حصول طلاب الجامعات على لقاح كورونا.. تطبق مع بداية نوفمبر
كتب:
أحمد أبوضيف
11:10 ص | السبت 23 أكتوبر 2021
رئيس جامعة القاهرة .. ومتابعة دخول الطلاب للجامعة
تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين باللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد - 19»، ووصلت نسبة التطعيمات إلى 100% في بعض الجامعات.
وأكّد عدد من رؤساء الجامعات، اتخاذ وتطبيق عدد من الإجراءات المشددة للوقاية وحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، أبرزها منع دخول المطعمين للحرم الجامعي بدءاً من 15 نوفمبر المقبل، فيما أعلنت عدد من الجامعات منع الدخول للطلاب بدءاً من أول نوفمبر، وذلك وفقاً للنسب التي وصلتها الجامعات في التطعيمات.
منع الدخول واحتساب عدم التواجد غياب.. أبرز عقوبات الممتنعين عن التطعيم
وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، «الوطن»، إنَّ هناك عقوبة لعدم حصول طلاب الجامعات على لقاح كورونا، يتمّ تطبيقها على الممتنعين وغير الحاصلين للقاح كورنا، تتمثل في منع الدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي أو الكليات، ومن ثم احتساب مدة عدم حضوره إلى الجامعة غياب، وكذلك منع التواجد في الاحتفالات والمناسبات الرسمية للجامعة والكليات داخل الحرم الجامعي أو خارجه، مع مخاطبة ولي أمر الطالب حال زيادة مدة الغياب بخطاب رسمي لإعلامه بفترة تغيب الطالب عن الجامعة.
منع دخول غير المطعمين الجامعة مع بداية نوفمبر
وأضافت المصادر، أنَّ إجراء منع دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي، يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية بشان مجابهة تفشي كورونا والمحافظة على صحة وسلامة الجميع منوهة إلى أن الإجراءات لا تتعلق بالطلاب فقط و لكن لجميع منتسبي الحرم الجامعي، مؤكّداً أنَّه بدءاً من أول نوفمبر ستبدأ الجامعات في منع دخول الطلاب للحرم الجامعي او أي شخص، فيما ـعلنت بعض الجامعات عن أن 15 نوفمبر سيكون أول أيام تطبيق قرار منع دخول الطلاب للحرم الجامعي.
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