رئيس جامعة حلوان: انتهينا من رفع جميع المقررات على أسطوانات مدمجمة

انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة في أسبوعها الثاني على التوالي منذ انطلاقها، السبت الماضي، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة وإلغاء الكتاب الورقي نهائيا وتحويله إلى إلكتروني.

أسعار الأسطوانات المدمجة للكتب الإلكترونية لا تقارن بمثيلتها في الكتب الورقية

قال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن الدراسة انتظمت بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب حتى الآن داخل الجامعة، منوها إلى أن هناك عددا من الكليات حققت نسبة 100% من التطعيمات ضد المرض، منوها إلى أن الجامعة ملتزمة بجميع القرارت الصادرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

عبيد صالح: انتهينا من رفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية

أكد رئيس جامعة دمنهور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة في إطار التحول الرقمي وتطبيق قرار الأعلى للجامعات بشأن إلغاء الكتاب الورقي وتحويله إلى إلكتروني، وانتهت من رفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة وكذلك تحميلها على أسطوانات مدمجمة «سي دي».

ونوه إلى أن أسعارها تتماشى مع جميع الطلاب ولن ترتفع أسعارها عن متناول الجميع ولا تقارن بأسعار الكتب الورقية قديما، نافيا ما تردد عن ارتفاع أسعارها كما تردد.

رئيس جامعة حلوان: أسعار المقررات مناسبة جدا

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة نجحت في رفع جميع مقررات العام الدراسي الجديد على المنصات التعليمية المختلفة وكذلك تحميلها على أسطوانات مدمجمة، مؤكدا أن أسعارها مناسبة جدا وفي متناول الجميع من الطلاب، وأن أسعارها لا تقارن بأسعار الكتب الورقية قديما، نافيا ما يتم نشره بأن أسعارها مكلفة جدا.