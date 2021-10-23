ضبط عصابة سرقة «الموتوسيكلات» في سوهاج

أكدت وزارة الداخلية، استمرار جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.

عصابة سرقة الدراجات النارية

وفي هذا الصدد، كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عن قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة»، وتقطيع الأسلاك، مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

10 وقائع سرقة سابقة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العاطلين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما «2 سلاح أبيض (مطواة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (10) وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.