ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.. 10 وقائع بـ 4 محافظات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وتلقى مركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، يفيد باكتشافه سرقة دراجته النارية من أسفل مسكنه، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة المركز.

ضبط المتهمين والمسروقات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة»، كما أقرا بارتكابهما 10 وقائع بدوائر مراكز شرطة تمي الأمديد وطلخا ودكرنس والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وشبراخيت في البحيرة، ونجع حمادي بقنا، والخصوص في القليوبية، وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما وهما شخصين مقيمين بمحافظة الدقهلية، وأمكن ضبطهما والمسروقات المستولى عليها.