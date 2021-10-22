أخبار الدقهلية: «وائل ومحمد» ضحيا بأرواحهما لإنقاذ طفلين.. وضبط عصابة دراجات نارية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، أحداثا هامة، بدأت بتشييع جنازة أب وابن عمه في «عزب ديرب» بمركز دكرنس، بعد أن لقيا مصرعهما غرقا في مصرف كرم «مصرف عموم البحيرة»، خلال إنقاذ طفلين سقطت بهما سيارة ملاكي في المصرف، كما تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي ارتكب 10 جرائم سرقة لدرجات نارية في محافظات «الدقهلية، قنا، القليوبية، البحيرة»، كما صدمت دراجة نارية تلميذا أثناء لهوه في قرية برمبال القديمة بمركز منية النصر، وأجريت انتخابات مجلس إدارة مركز شباب مدينة ميت غمر.

«وائل ومحمد» ماتا غرقا ودفنا معا في دكرنس

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على «أب وابن عمه» في قرية عزب ديرب بمركز دكرنس، ولم ينم أهالي القرية ليلتهم، حزنا على وفاتهما المفاجئ، وصرحت النيابة العامة بدفن كل من: «محمد أيمن زكريا، 19 سنة»، و«وائل محمد عبد الحي، 45 سنة»، وأصبحا مثالا في الشجاعة والتضحية بين أهالي قريتهما، بعد أن أنقذا كلا من «شهد، 12 سنة، وآدم، 4 سنوات» عندما سقطت بهما سيارة ملاكي في مصرف كرم، إلا أنهما أنقذا الطفلين وغرقا هما في المصرف، ولم يتمكن الأهالي من انتشالهما حتى حضرت قوات الإنقاذ النهري وانتشلتهما جثتين هامدتين.

القبض على عصابة الدراجات النارية

وضبطت مباحث الدقهلية تشكيلا عصابيا، مكونا من شقيقين ارتكبا 10 جرائم سرقات، لدرجات نارية عن طريق المغافلة من محافظات «الدقهلية، قنا، القليوبية، البحيرة»، قبل سقوطهما في قبضة الشرطة بعد بلاغ ورد لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد، من أحد المواطنين بسرقة دراجة نارية من أمام بيته.

وتوصل فريق البحث إلى مرتكبي الواقعة، الذين اعترفا بعدد 9 وقائع أخرى، وأنهما يبيعان متحصلات السرقة لشخصين آخرين في الدقهلية، وتم القبض عليهما وأرشدا عن مكان المسروقات.

إصابة تلميذ صدمته دراجة نارية مجهولة

وأصيب تلميذ بالصف الأول الابتدائي بنزيف في المخ في قرية برمبال القديمة بمركز منية النصر، بعدما صدمته دراجة نارية مجهولة وفرت هاربة، وتكثف مباحث منية النصر من جهودها لضبط مرتكب الحادث.

وأجريت انتخابات مركز شباب ميت غمر اليوم، وسط حضور كبير لاختيار أعضاء مجلس الإدارة دورة 2021-2025.