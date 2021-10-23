في«الأسبوع البيئي».. طلاب تربية رياضية بكفر الشيخ يزينون أرصفة الجامعة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ «الأسبوع البيئي للكلية»، بمشاركة 30 طالب وطالبة من طلاب الفرق المختلفة للكلية، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة نجلاء إبراهيم محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار زيادة التوعية البيئية والتشجيع على الإبداع البيئي لتفعيل دور الكلية في التنمية المستدامة للبيئة، وتشجيع الشباب للقيام بالدور الإيجابي نحو تنمية مجتمعهم المحلي.

وتضمن الأسبوع البيئي ندوات «الحفاظ على البيئة وتنميتها، وتفعيل دور الشباب تجاه المشكلات المجتمعية، والمشروعات التنموية للشباب، والانتماء والمواطنة»، كما تضمن التوعية البيئية وتجميل الكلية ودهان الأرصفة حول الكلية والنظافة العامة، وتدوير خامات البيئة « دتشجير - ندوات توعوية- ملصقات – بنرات» وعددًا من المعارض وختام الفعاليات.

رئيس الجامعة: سعيد بدور طلاب كلية التربية الرياضية

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته بالدور الذي قدمته كلية التربية الرياضية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنظيم الأسبوع البيئي، ووجة شكره إلى القائمين على تنفيذ الأسبوع البيئي، كما جرى توزيع جوائز من ميداليات تذكارية وشهادات تقدير على الطلاب المشاركين.