"الوعي وبناء الشخصية المصرية".. ندوة في تربية رياضية كفر الشيخ

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "الوعي وبناء الشخصية المصرية" حاضر فيها مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال الدكتور سعد الزنط، بقاعة السيمنار بالكلية.

ورحب الدكتورعبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بالحضور وقال إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الندوة ، مشيرةً إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذاً لخطة إدارة الجامعة موجها الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للكلية.

وأشارت الدكتور نجلاء إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن برامج إدارة الجامعة تهدف من خلال تنظيم الندوات التثقيفية إلى استرجاع القيم المميزة الشخصية وترسيخ الهوية الوطنية وبناء شخصية الطلاب فكريا ورياضيا وثقافيا وفنيا كما تهدف إدارة الجامعة إلى تنمية المواهب واكساب الخبرات واعداد جبل قادر من شبابها علي مواجهة الشائعات بوعي .

وتناول الزنط، فى محاضرته لطلاب الجامعة العديد من الملفات والقضايا التى تتعرض لها البلاد مصطلحات ومفاهيم أساسية في واقع الأمن القومي وأثره في بناء الشخصية المصرية وأهمية فهم شبابنا وإطلاعهم على أهم الملفات ذات الصلة بالأمن القومي الآن مطمئنا الجميع أن هذه الملفات تدار بحكمة و قوة و دبلوماسية على أعلى مستوى كما تحدث عن ملف التعليم فى مصر، موضحا أن هذا العصر هو عصر التكنولوجيا التى لابد أن نصل بالتعليم المصرى إلى هذه النقطة.

وأوضح مدير مركز الدراسات الاسترتيجية مفهوم الأمن القومي ومستقبله في ظل التحول الرقمي وكيفية تأمين عقول الشباب من أي معلومات خارجية.

وقال إن مصر أصبحت قادرة على حماية حدودها داخليا وخارجيا من خلال تسليح جيشها بأحدث الأسلحة، ثم ألقى الضوء على المشروعات الكبرى، معبرا عن سعادته بالشباب الواعي المثقف وقدرته على التحاور في مختلف الموضوعات.

فيما أكد لدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة، منها معركة مكافحة الإرهاب ومعركة التنمية الشاملة التى تبنى مصر فيها مستقبل شبابها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين الدول والشعوب كافة وهناك معركة الوعى والفكر وبناء الشخصية المصرية الواعية المدركة للتحديات الكبيرة التى تمر بها البلاد .

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الندوات تأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة؛ لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة محذرا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.