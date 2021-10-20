جامعة كفر الشيخ تناشد طلابها تلقي لقاح كورونا قبل قرار منع الدخول

ناشدت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها بسرعة تلقي لقاح كورونا قبل تطبيق قرار منع دخول الحرم الجامعي بناءً على تعليمات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، كما طرحت نموذجا إليكترونيا للتيسير على الطلاب والعاملين المتلقين للقاح كورنا، بدلاً من الذهاب إلى الكليات لتسليمه خاصة من لم تسمح ظروفهم بالحضور والتسليم، وذلك ضمانا لصحة الطلاب والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

تفاصيل نموذج جامعة كفر الشيخ الخاص بلقاح كورونا

وطرحت جامعة كفر الشيخ، نموذجا إليكترونيا للتسجيل لمن تلقوا لقاح كورونا، حيث تضمن النموذج الإليكتروني، اسم الكلية، واسم الطالب أو عضو هيئة التدريس أو العامل، والرقم القومي، والوظيفة، وتاريخ جرعتي التطعيم، ومكان نقطة التطعيم، واسم الكلية المنتسب لها أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب، على أن يُحفظ النموذج على الإنترنت ويصل إلى الجامعة تلقائيا توفيرا للوقت والمجهود.

طرق تسجيل طلاب جامعة كفر الشيخ لتلقي لقاح كورونا

وأعلنت جامعة كفر الشيخ عن طرق تسجيل الطلاب لتلقي لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان، على أن يقوم الطالب باختيار أيقونة « الطالب» التي أضيفت مؤخرا، ثم اختيار مركز التطعيم الخاص بجامعة كفر الشيخ، واستكمال خطوات التسجيل حتى الحصول على رقم التسجيل وهو مكون من 20 رقما، وبعدها يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الخاصة بطلب اللقاح وكتابة رقم التسجيل المكون من 20 رقم على الاستمارة، ويتم التوجه لتلقي اللقاح، بعد تلقيه رسالة من وزارة الصحة بميعاد التطعيم.

من جهة أخرى، شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته كليتي التربية والحاسبات والمعلومات، للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة بحضور الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمقدم أركان حرب أحمد عبد المنصف مدير التربية العسكرية بالجامعة، والأستاذ الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور أسامه أبوسعده عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ الدكتور محمود عبد العزيز وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الكليتين الجدد والفرق السابقة.

جامعة كفر الشيخ تحتفل بالطلاب الجدد

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، كما تضمن الحفل فقرات فنية قدمتها الطالبة هاله منصور، وفى كلمته وسط الطلاب القدامى والجدد، قدم الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة التهنئة لأبنائه الطلاب بالعام الجامعي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، وهنأهم باختيارهم كليتي التربية والحاسبات والمعلومات .

ووجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم وعبر عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد بالكليتين، مقدما عددا من التوجيهات والنصائح إضافة إلى شرح الخدمات التي يمكن للطلاب الاستفادة منها .