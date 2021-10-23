وزير التنمية المحلية يفتتح المدفن الصحي بمساحة 50 فدانا في الدقهلية

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، المدفن الصحي بقلابشو، والذي يضم 4 خلايا على مساحة 50 فدانًا، تستوعب تجمعات القمامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويتوجه بعدها لافتتاح مصنع سندوب للمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم، وذلك بخطين في منطقة سندوب بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة، بإجمالي تكلفة نحو 322 مليون جنيه.

ويخدم المدفن 8 أحياء ومراكز بنطاق الدقهلية، هي (مركز ومدينة المنصورة – حي شرق المنصورة – حي غرب المنصورة – طلخا – نبروه – محلة دمنة – دكرنس – بني عبيد).

إنشاء المدفن علي 50 فدانا

ووقعت محافظة الدقهلية عقدا لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية، مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3500 طن/ يوم، ويتضمن العقد قيام الشركة بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة، وتدبير أي معدات إضافية ثابتة أو متحركة وإدارة وتشغيل المدفن الصحي الهندسي على مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو مركز بلقاس، ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كل المصانع إلى المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقا للضوابط والمعايير البيئية.

نقل 900 ألف طن من التراكمات

وسبق تنفيذ مصنع سندوب توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع؛ لرفع التراكمات التاريخية بمقلب سندوب، التي بلغت نحو 900 ألف طن من التراكمات، وكانت تشتعل بصفة مستمرة، حيث تم التخلص من أكبر مقلب عشوائي في مصر بسندوب في الدقهلية، وذلك خلال عام تقريبا بداية من أبريل 2020 وحتى مايو 2021.