أول تعليق من محامي نزار الفارس بعد مد أجل الحكم ضد رانيا يوسف

قال المستشار هيثم عباس محامي الإعلامي العراقي نزار الفارس، إن قرار مد أجل الحكم في الدعوة التي أقامها موكله ضد الفنانة رانيا يوسف، أمر طبيعي، وعادة ما يحدث في مثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أنه سبق وتم مد أجل قضية تعويض قناة النهار 3 مرات حتى صدر الحكم فيها بتعويض مليون ونصف جنيه.

وقررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، مد أجل الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والذي طالبها طالبها بدفع تعويض قدره 5 ملايين جنيه، بتهمة سبه وقذفه بعد ظهورها معه في برنامجه «الفارس»، لجلسة 31 أكتوبر الجاري.

من حق القاضي مد أجل الحكم مرتين فقط

وأضاف «عباس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القاضي من حقه مد أجل أي قضية مرتين، وبعد ذلك يجب أن يصدر حكمًا فيها، مؤكدًا أن هناك 3 قضاة في هذه القضية وربما كانوا بحاجة لدراسة الحكم جيدًا قبل صدوره وأجلوها للمداولة، مضيفًا: «وارد إنه يتم مد أجل الدعوى مرة أخرى لنهاية شهر نوفمبر المقبل على حسب رأي القضاة».

تعويض قيمته 5 ملايين جنيه

وكان المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي العراقي نزار الفارس، قدم تقدم بدعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالبها بتعويض يبلغ قدره 5 ملايين جنيه، وذلك لما صدر منها من سب وقذف وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد «نزار»، إذ اتهمته بالتحرش.

نص الدعوى

وجاء في نص دعوى الإعلامي نزار الفارس، أن الأخير تقدم بالتهنئة للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الذي صدر لصالحها من الاتهامات التي لحقت بها عقب استضافتها في برنامجه الخاص، وما تلاه بعدها من انتقادات ضدها واتهامات ولكنه فوجئ باتهامها له بالتحرش وهو ما رفضه جملة وتفصيلًا.