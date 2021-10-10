نزار الفارس لـ«رانيا يوسف»: أثق في عدالة القضاء المصري

أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نفت خسارتها للقضية التي أقامتها ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، بشأن عرض حلقاتها معه عبر قناة الرشيد العراقية.

وعلق المُذيع نزار الفارس، على تصريحات رانيا يوسف، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الله يوفقها، وإنّ شاء الله تكسب القضية»، متابعًا: «أثق في عدالة القضاء المصري إني هكسب القضية، لأن واثق في حالي».

نزار الفارس: أنا مع رانيا يوسف في القضية ضدي

ومازح نزار الفارس، الفنانة رانيا يوسف، بقوله: «أنا مع رانيا يوسف في القضية ضدي.. والقضاء هيكون بيني وبينها».

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنا مخسرتش القضية ومعرفش الكلام ده بيجي منين، في محامي يمكن ترجع له وتتأكد من صحة كلامي، ولكن كل موقع ينشر ما يحلو له هو أمر لا يخصني.. ولسة بدري في القضايا المتبادلة بيننا، وهناك جِلسة أخرى يوم 23 المقبل، وأنا مازلت أقيم دعوتي القضائية ضده، ولكن أرفض الشخصيات التي تحب أن تتوقع النتيجة وتجبها من الكونترول».

رانيا يوسف تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل المماليك

وتواصل الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدها في مسلسل المماليك، حيث ينتمي إلى نوعية أعمال الستين حلقة، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، نانسي صلاح، محمد سليمان، عفاف رشاد، رامي وحيد وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

يذكر أنّ رانيا يوسف، دشنت صفحة رسمية جديدة باسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة، حيث نشرت مقطعًا مصورًا لها من منزلها عبر صفحتها الجديدة، وأعلنت فيه اشتياقها إلى جمهورها بعد فترة من الغياب عن التواصل معهم، كما كشفت أنها في طريقها لإغلاق كل الحسابات والصفحات الوهمية التي تحمل اسمها.